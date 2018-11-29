بالفيديو| مشهد "مذهل".. قلب رضيعة أمريكية ينبض بالكامل خارج جسمها

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مقطع فيديو مصور لفتاة قلبها بالكامل خارج صدرها وينبض بانتظام في مشهد مذهل غريب.

ونقلت الصحيفة أن الفتاة تدعى ماريا جلوريا، وأصيبت بحالة نادرة للغاية، وتمكث في مستشفى "جواياراميرين" في بوليفيا بأمريكا الجنوبية، وتم اكتشاف إصابتها بما يعرف بـ"انتباذ القلب"، وهو حالة نادرة للغاية تحدث خلال نمو الجنين داخل رحم أمه، ينمو بسببها القلب كاملا أو جزءا منه خارج القفص الصدري والجسم.

ولم يكشف الأطباء لفيرمانيا فارجاس، والدة ماريا، خلال حملها عن تلك الحالة التي أصابت ابنتها، بل فوجئت بها عقب الولادة.

ويوجد حول العالم 50 حالة فقط لـ"انتباذ القلب"، نجت حتى سن الـ12 عاما، وتعتبر "ماريا" في مرحلة تعافي بعد إجراءها جراحة عاجلة كي تتمكن من النجاة والعيش.

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