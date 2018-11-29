كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 02:27 مساءً - تداول فيديو بعنوان .. إعلامي كويتي يلقن فيصل القاسم درسًا قاسيًا

أخرس الإعلامي والكاتب الكويتي، الدكتور عايد المناع، مذيع قناة الجزيرة القطرية فيصل القاسم ولقنه درسًا قاسيًا على الهواء مباشرةً.

وهاجم ” المناع ” مذيع الجزيرة بقوة خلال استضافته في برنامج الأخير ” الاتجاه المعاكس ” ؛ حيث أخرس الإعلامي الكويتي، ” القاسم ” وهو يقول له: ” أنتم أول من استضاف الإسرائيليين مثل ليفني وبيريز ورياضيين، وأنت في الجزيرة استضفت إسرائيليين ولم ترفع صوتك ولم نسمعه. ”

ونجح ” المناع ” في تعرية أكاذيب ومزاعم ونفاق قناة الجزيرة القطرية وإحراج مذيعها فيصل القاسم على الهواء مباشرةً وأمام الجميع؛ فيما أضاف: ” والآن تتحدث عن السعودية وعندما استضافت سلطنة عمان نتنياهو لم تقل شيئا ولو أنه السعودية قمت تعمل برامج وترفع صوتك. ”

وبالرغم ان الفيديو مر عليه عام من الزمان الا انه مازال يحصل علي نسبة مشاهدة وانتشار عاليه تتجاوز الملايين .