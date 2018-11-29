كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 02:27 مساءً - إصابة 7 طالبات بالتسمم في معهد فتيات قها بالقليوبية
أصيب 7 طالبات بحالات تسمم إثر تناولهن وجبة لحوم مصنعة داخل معهد فتيات قها بالقليوبية، وتم نقلهن إلى مستشفى حميات قليوب.
وتلقت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها، إخطارا بتسمم 7 طالبات داخل معهد فتيات قها، وانتقلت لجنة من مجلس المدينة وتبين إصابة الطالبات بحالات قيء وإعياء شديد وأعراض التسمم، إثر تناولهن طعاما من خارج المعهد عبارة عن لحوم مصنعة وسناكس، تم نقلهن إلى مستشفى قليوب.
وأكدت رئيس المدينة استقرار حالة الطالبات وخروجهن من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، مشددة على أولياء الأمور بالحرص على التأكد من سلامة الطعام قبل شرائه لأبنائهم خاصة الوجبات الجاهزة واللحوم المصنعة.
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