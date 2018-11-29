كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 02:27 مساءً - تحالف الشرعية يسلم الجيش اليمنى مهام تأمين موانئ حضرموت رسميا

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، أن قواته سلمت رسميا، مهام تأمين الموانئ والشريط الساحلي بمحافظة حضرموت إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية.

وقال التحالف العربي، إن حفل تسليم مهام خفر السواحل بحضرموت، شهد حضور نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني والسفير السعودي والأميركي ومحافظ حضرموت.

وأضاف، أن قوات خفر السواحل اليمني تسلمت من التحالف زوارق مجهزة بأسلحة، وأجهزة اتصالات ورادارات متطورة، لحراسة وحماية السواحل اليمنية.

وتمتد سواحل محافظة حضرموت على طول 350 كيلومترا، ويوجد بها سبعة موانئ رئيسية، وعشرات المرافئ الصغيرة.

وكانت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في اليمن أعلنت الأربعاء، انطلاق مهمة "القبضة الحديدية"، لتوسيع الانتشار العسكري غربي المكلا، عاصمة حضرموت في اليمن.

وأشارت قيادة المنطقة العسكرية الثانية، على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إلى أن المهمة تهدف إلى إحكام القبضة الأمنية على مديريات ساحل حضرموت.

وتأتي العملية ضمن الجهود المشتركة بين قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقوات التحالف العربي، لمكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.