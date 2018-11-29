كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 02:27 مساءً - ورشة عمل بعنوان البيزنس إتيكيت بإقتصاد وعلوم سياسية بجامعة الإسكندرية

كتبت- نسرين عبدالرحيم

نظمت، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية فى الإسكندرية، ورشة عمل تحت عنوان البيزنس إتيكيت"أداب وقواعد العمل" والتى تأتى ضمن فعاليات الأنشطة الطلابية "megaevent" التى تنظمها أسرة "بوليتيكا" أحد الفرق الكلية.

فيما أكد الدكتور قدري إسماعيل عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، على أهمية الأنشطة الطلابية في تطوير وبناء شخصية الطالب في مراحل مبكرة ليستطيع مواكبة التطور السريع في سوق العمل وتنمية مهاراته الشخصية بالشكل الذي يؤهله جيدا للعمل.

ومن جانبه أوضح جوزيف مقار مطور الموارد البشرية ومحاضرورشة العمل، ان أداب وقواعد السلوك المهني من القواعد الهامة جدا لسوق العمل حيث أن الغالبية العظمي تأتى تصرفاتهم بدافع الأخلاق والتربية وليس وفقا لقواعد محددة تتناسب وأسلوب المعاملات اليومية في البيزنس.

وأشارجوزيف، إلى أن الورشة تضمنت المناقشة حول "التقديم الشخصي وتقديم الآخرين، حديث المجاملة، المسافة الشخصية بالإضافة إلى الفروق بين الجنسين في المعاملات.