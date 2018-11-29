كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 02:27 مساءً - كلب يشكر شاب سعودي انقذه من قيد حديدي حول رقبته

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي اليوم الأربعاء مقطع فيديو يظهر موقف إنساني لشاب سعودي أنقذ كلب من سلك حديدي قيده به مجهولين في رقبته وتركوه في البر.

وأظهر المقطع لحظة فك القيد من رقبة الكلب وردة فعل الكلب الذي تقرب للشاب وكأنه يشكره على انقاذه.