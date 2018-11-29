هاني الناظر يعلن عن علاجا جديدا لشركة أمريكية يحقق ثورة في علاج السرطان

نشر الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما أعلنته شركة "باير" للأدوية عن اكتشافها علاج جديد سيحقق ثورة حقيقية في علاج السرطان بكافة أشكالة المختلفة للكبار والصغار ويحمل اسم"Vitrakvi".

وقال "الناظر" إن الدواء سيكون في صورة كبسولات للكبار وعبارة عن شراب للأطفال.

وتابع: "أجازت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، الدواء منذ ساعات، الإ أن المشكلة الحقيقية في سعره، حيث يبلغ ثمن علبة الكبسولات التي تكفي شهر 32.800 ألف دولار بإجمالي 393.600 ألف دولار في العام".

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