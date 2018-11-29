بالصور| نص برقية الرئيس السيسي إلى "بطلات الاسكواش"

تسلم فريق كرة القدم للآنسات الفائز بالبرونزية في كأس العالم الموحدة، برقيات تكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي كان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أعلن عنها، مرفقة ببرقيات تهنئة جاء نصها:

"من عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى اللاعبة نور عاطف أحمد زكي تقديرًا لحميد صفاتكم وجليل خدماتكم للرياضة قد منحناكم وسام الرياضة من الطبقة الأولى وأمرنا بإصدار هذه البراءة إيذانًا بذلك".

وجاء بالبرقية في الفقرة الأخيرة: "تحرر بالقصر الجمهوري بالقاهرة في اليوم العشرين من شهر ربيع الأول لسنة ألف وأربعمائة وأربعين من هجرة خاتم المرسلين 28 نوفمبر 2018".

وكانت نور الشربيني، بطلة مصر والعالم في الاسكواش، نشرت صورا جديدة لها، بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها ولزملائها بالمنتخب الوطني للاسكواش.

وغردت نور عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "الحمد الله حصولي منذ قليل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، أنا وفريق منتخب مصر لسيدات الاسكواش.. شكرا مصر".

يذكر أن نور الشربيني هي لاعبة اسكواش مصرية محترفة والمصنفة الأولى على مستوى العالم، كما أنها أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة انجلترا المفتوحة للاسكواش تحت سن الـ13 في العام 2009، بعد تغلبها على نوران جوهر في نهائي البطولة.

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