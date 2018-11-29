بالصور| منى زكي ترشح عدد من نجمات الفن للمشاركة بحملة لمناهضة العنف ضد المرأة

تزامنًا مع المبادرة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تبدأ من يوم 25 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 16 يومًا، نشرت الفنانة منى زكي على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفضها لكافة أنواع العنف ضد المرأة بكافة أنواعه وأشكاله.

وكتب في تدوينة لها: "دعونا نرفع مستوى الوعي، ونعلم أطفالنا ونوحد كأخوات من أجل قوة الدعم والحب غير المشروط، لأن لا أحد يستحق أن يتحمل أي شكل من أشكال الإساءة".

وتابعت:"البرتقالي هو لون هذه الحملة، فهو يرمز إلى التحرر من العنف ضد المرأة".

وأضافت:"أرشح كل من الفنانة هند صبري، وجميلة عوض، وريهام عبدالغفور، وحنان مطاوع، والفنانة ناردين فرج، للإنضمام لهذه الحملة".

ويذكر أن منى زكي أكملت عامها الـ42، بينما احتفل زوجها الفنان أحمد حلمي بعيد ميلاده الـ49، وسط مجموعة من الأصدقاء، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز، تامر حبيب، رامز جلال، أحمد رزق، غادة عادل.

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