بالفيديو| فتاة من نيبال تدخل موسوعة "جينيس" بـ126 ساعة رقص متواصل

استطاعت الفتاة باندانا نيبال، البالغة من العمر 17 عاما تحطيم رقم قياسي مسجل في موسوعة "جينيس" تحمله فتاة هندية تدعى كالاماندالام هيملاثا، عام 2011 بالرقص المتواصل لمدة 123 ساعة و15 دقيقة.

وصلت "باندانا"، من نيبال إلى رقم قياسي جديد بتسجيل 126 ساعة رقص متواصل بمفردها، الجمعة الماضية، واستمرت حتى بعد ظهر الأربعاء، وكان ذلك في مطعم فودلاند الموجود بمدينة كاتماندو.

وقال والد "باندانا"، وفق وكالة "يونايتد برس"، إنه سعيد للغاية بسبب إنجاز ابنته، مضيفا، "هو ليس لها وحدها بل للبلد ككل، إنها لحظة فخر لنا جميعًا".

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