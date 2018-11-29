بعد اختفاء الإماراتية الشهيرة "كشونة" عن أعين السوشيال ميديا.. أبرز المحطات بحياتها

لوحظ غياب وإختفاء نجمة السوشيال ميديا الإماراتية علا كشونة، عن مواقع التواصل الإجتماعي قرابة الشهرين، بعدما كانت نشطة بشكل غير طبيعي ومتواجدة بشكل دائم خاصةً على حساباتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، وتطبيق تسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة "سناب شات"، والتي يتابعها عشرات الآلأف.

وترددت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي أن "كشونة"، موقوفة في قضية جنائية، وهو لم يتم التحقق منه حتى الآن.

ورصدت "هُن" أبرز المعلومات عن نجمة السوشيال ميديا علا كشونة في السطور التالية:

- فتاة اماراتية اشتهرت من خلال مواقع التواصل الإجتماعي بمغامراتها بالسيارة والاستعراض.

- تعد أول إماراتية تدخل السعودية بسيارتها، بعد السماح بقيادة النساء للسيارة في المملكة العربية السعودية.

- حصلت على درع التكريم فور وصولها المملكة بتهنئة من منفذ "البطحاء" لمساهمتها في صناعة التاريخ، بانضمامها لطليعة العابرات من المنافذ البرية السعودية.

- تعرضت للتحرش من قبل مجموعة من الشباب خلال قيادة السيارة في السعودية، وهو الأمر الذي آثار جدلأً كبيرًا حولها.

- حازت على لقب ولكنه لقب سئ وهو أول سائقة سيارة يتم التحرش بها في المملكة العربية السعودية.

- شاركت في أول تجربة لها في التمثيل، بفيلم "هجولة 2"، وكانت أول خليجية تشارك بهذا النوع من الأفلام المتعلقة بتحدي وسباقات السيارات.

- جذبت الكثير من المتابعين ومحبين السيارات لمتابعتها على صفحاتها الشخصية على موقعي "سناب شات" و"إنستجرام"، حيث تخطي عدد متابعيها لعشرات الآلأف.

- نشرت مقاطع فيديو توثّق محطات من رحلتها إلى مدينة صلالة العُمانية، حيث ظهرت في بعضها وهي تقوم بذبح شاة وطهيها مع الرقص على بعض الوصلات الموسيقية.

- وثقت"كشونة" شكرها لدوريات الأمن بالمحافظة، والتي تدخلت فور تلقيها بلاغًا عن وجود مضايقات وازدحام أثناء مرور مشهورة إماراتية، للمحافظة على سيارتها وهي في طريقها للإمارات، إذ تم استيقافها وإبعاد السيارات المتسببة بالزحام وتأمين الطريق.

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