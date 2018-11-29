دانييلا رحمة: عملي مع "لوريال" ليس جمالياً.. وسأقضي رأس السنة في هذا المكان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لفتت الممثلة دانييلا رحمة الأنظار إليها من خلال إطلالتها في مسلسل "تانغو" والتي أثبتت من خلاله قدراتها الدرامية الكامنة وروعة أدائها، بشهادة نقاد الفن وخبرائه.

ونشأت رحمة في كنف عائلتها اللبنانية بأستراليا، وبدأت في دراسة الإعلام قبل أن تشارك في مسابقات ملكة جمال المغتربين في لبنان، وتقرر البقاء في مسقط رأسها لإكمال مسيرتها في الإعلام والتمثيل.

كاميرا فوشيا حاورت دانييلا أثناء حضورها حفل توزيع جوائز برنامج "زمالة لوريال -اليونيسكو من أجل المرأة في العلم 2018" للشرق الأوسط الذي أقيم في دبي مؤخراً بصفتها أحد سفراء "لوريال" للشرق الأوسط، وعادت بالحوار التالي..