إلهام الفضالة تتعرض لحادث سير.. وهذا ما قالته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طمأنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة جمهورها على حالتها الصحية، بعد تعرضها صباح اليوم الخميس، لحادث سير، من خلال حسابها على سناب شات.

وكشفت الفضالة عن سبب وقوع الحادث، قائلة: "الحادث اللي صار أنه واحد طايف الإشارة الحمرا والله يبعد عنكم كل مكروه.. والحمد لله بالحديد ولا فينا".

ووجهت رسالة شكر لكل من ساندها، معلقة: "مشكورين حق الكل اللي سأل عني.. ومشكورين اللي شجعوني أروح المستشفى.. طلع صدق محتاجة علاج.. مشكورة حنان حبيبتي ما قصرت هي اللي جابتني المستشفى".

وكانت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة احتفلت منذ أسبوع بزفاف ابنتها الكبرى منى العتيبي في إحدى قاعات الكويت الفخمة، وحضر الحفل عدد من النجمات بينهن هيا الشعيبي وهنادي الكندري.