كاردي بي بمعطف ثلاثي الأبعاد.. وحقيبة بـ 150 ألف دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت مغنية الراب كاردي بي مؤخرا على إنستغرام صورة لها بإطلالة من بالينسياغا يبلغ ثمنها 5000 دولار.

وظهرت النجمة في الصورة وهي ترتدي نسخة ثلاثية الأبعاد من معطف صوفي بصدر مزدوج من العلامة التجارية الفاخرة بالينسياغا، ويأتي المعطف مطبعا بكاروهات باللون الأصفر والأخضر والوردي.

ويتميز بصورة ظلية للساعة الرملية، بأكتاف هندسية مبطنة وأوراك بارزة.

أما بالنسبة للحذاء، فاختارت كاردي زوجًا متطابقًا من أحذية البوت ذات الكعب العالي، يبلغ سعره 1750 دولارًا.

كلتا القطعتين هما من مجموعة بالينسياغا لخريف 2018 حيث عرضت التصاميم التراثية لـ Cristóbal Balenciaga باستخدام الخياطة ثلاثية الأبعاد.

وأكملت كاردي زيها بارتداء حقيبة "بيركن" من "هيرمس" في ظل الأزرق الفيروزي الساحر، ويبلغ سعرها 15000 دولار.