النجوم يعايدون الإمارات بعيدها الوطني الـ47.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل مشاهير ونجوم الفن في مصر، بذكرى العيد الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضورهم الحفل الذي أقامه جمعة مبارك الجنيبي، سفير الإمارات لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ورصدت كاميرا "فوشيا" حرص الفنانين على التواجد في هذه المناسبة، مؤكدين أن مصر والإمارات بينهما علاقة خاصة، ومواقف لا تنسى تعبر عن أواصر العلاقة الوطيدة بين البلدين والشعبين على مر التاريخ.

وحضر الحفل عمالقة الفن في مصر ومنهم إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي، كما حرص مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري على الحضور لما تمثله له دولة الإمارات من قيمة كبيرة.

كما حضر عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين، وعدد من السفراء العرب والأجانب، والإعلاميين والصحفيين.

وبدأ الحفل بعزف النشيد الوطنى لمصر والإمارات، والأغاني والأناشيد الوطنية الإماراتية وتقديم الرقصات الفلكلورية التي أثارت إعجاب المشاركين.