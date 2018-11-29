شاهدي.. ردة فعل أحمد عبدالله عند سؤاله عن سبب انفصاله عن سارة نخلة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رفض الفنان المصري أحمد عبدالله محمود كشف سبب انفصاله عن زوجته الفنانة السورية سارة نخلة مؤخرًا، رغم قصة الحب الطويلة التي أعلنا عنها مرارًا. من جهة أخرى؛ أبدى عبدالله حزنه خلال حضوره حفل العرض الخاص لفيلمه "جريمة الإيموبيليا" والذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40 لعدم توجيه دعوة له لحضور حفل الافتتاح. كما تحدث في لقاء خاص مع "فوشيا" عن أسباب اختياراته لأدوار مركبة تحمل صفات الشر في معظم أعماله، موضحًا الأسس التي يختار الأدوار بناء عليها، كاشفًا في الوقت نفسه عن نوعية فيلمه "جريمة الإيموبيليا" ومدى اختلافه عن الأفلام الموجودة على الساحة. التفاصيل تجدينها عبر الفيديو التالي:

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