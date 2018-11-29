كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 01:09 مساءً - كارول سماحة تحيى حفلا غنائيا في لبنان
تستعد الفنانة كارول سماحة لاحياء حفل غنائي يوم 16 ديسمبر المقبل حيث تحتفل براس السنة فى لبنان و تم الاعلان عن نفاد تذاكر الحفل.
ومن المقرر أن تشدو "سماحة" بأبرز الأغاني الخاصة بها، مثل "خليك بحالك"، و"أقول أنساك" و"روح فل"، و"هخونك".
يذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنية "مبرو لقلبي"، التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها على القناة الرسمية عبر موقع "يوتيوب".
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