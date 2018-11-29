كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 01:09 مساءً - الصحة: مخزون أمصال العقارب والثعابين يكفي لمدة 10 أشهر لأول مرة

أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، توافر أمصال العقارب والثعابين بجميع المحافظات بوفرة، ووفقا لاحتياجات كل محافظة.

وأضاف عيد أن المخزون المركزي بعيدا عن المتوفر في المحافظات يكفي لمدة 9 أشهر لأمصال العقارب و10 أشهر لأمصال الثعابين، ولأول مرة نصل الى هذا الكم الكبير من المخزون.

وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي، أن خطة القطاع ضمن خطة الوزارة الشاملة التي تم وضعها مع قدوم فصل الشتاء.