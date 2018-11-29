كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 01:09 مساءً - غدا.. انتهاء مهلة ترخيص التوك توك بأسيوط

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، أن غدا تنتهي المهلة المحددة لتقنين أوضاع مركبات التوك توك وترخيصها طبقا للقرار رقم 1601 لسنة 2018، ووفقًا لأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 معدلًا بالقانون رقم 121 لسنة 2008، وذلك بحسب التعريفة واللون وخطوط السير المقررة لهم، مشددًا على استكمال إجراءات ترخيص جميع المركبات قبل أول ديسمبر حتى لا يتعرض أصحابها للمسائلة القانونية وسحب المركبات التي لم يتم ترخيصها.

وناشد المحافظ، أصحاب مركبات التوك توك بسرعة التوجه إلى الوحدة المحلية التابعة لها لإنهاء إجراءات الترخيص واتخاذ اللازم وفقًا للشروط المتبعة بإدارة المرور، حيث تم تحديد التعريفة واللون وخطوط السير المقررة لكل مركز على حدة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بالتنسيق بين إدارة المرور بتذليل معوقات تراخيص وذلك في إطار حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تسهيل الإجراءات المطلوبة لترخيص التوك توك والقضاء على سلبياته حفاظًا على حياة المواطنين.

وأكد المحافظ أنه بعد انتهاء المهلة سيتم شن حملات مرورية على مراكز المحافظة لضبط المركبات المخالفة واتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة من بينها مصادرة المركبة، مؤكدًا على تطبيق القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وأوضح العميد أشرف مرسي مدير إدارة المرور بأسيوط أن إجراءات الترخيص يتم عملها في يوم واحد في حالة اكتمال أوراق التوك توك، وذلك من خلال مندوبين من إدارة المرور في كل مركز تسهيلًا على أصحاب تلك المركبات وتشجيعًا لهم على استكمال باقي الإجراءات، لافتا الى أنه اعتبارًا من أول ديسمبر سيتم شن حملات مرورية بجميع المراكز لضبط المخالفين.