كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 01:09 مساءً - بالأدلة.. قوم عاد ليسوا بناة حضارة مصر

أكد عالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، أن عمالقة قوم عاد ليسوا بناة الحضارة المصرية القديمة، مشيرا إلى أن قوم عاد هم شعب عربي نشأوا فيالجزيرة العربية وليس لهم أية صلة بالحضارة المصرية القديمة من قريب أو بعيد.

وأوضح "عبد البصير" في تصريحات صحفية : أن مدينة «إرم ذات العماد» عاصمة قوم عاد تقع في المنطقة بين اليمن وعمان، وأن الفترة الزمنية التي عاش فيها قوم عاد كانت بعد الحضارة المصرية القديمة، ولا وجود لقوم عاد في مصر من الناحية الأثرية.

وأضاف "عبد البصير": "كل الدلائل الأثرية تؤكد أن المصريين القدماء هم بناة الحضارة المصرية، وكان من بين الاكتشافات الأثرية المهمة في الفترة الأخيرة هي اكتشاف برديات وادي الجرف بالقرب من منطقة السويس والتي تؤكد بكل وضوح أن المصريين القدماء هم الذين قاموا ببناء الأهرامات وليس قوم عاد كما يدعي البعض، وكتابات قوم عاد كتابة سامية تختلف تماما عن اللغة المصرية القديمة التي أبدعها المصريون القدماء وبها أدخلوا العالم كله إلى العصور التاريخية ومعرفة أسرار الماضي وبداية التدوين في فجر الإنسانية".