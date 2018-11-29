كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 01:09 مساءً - شاهد - ريم البارودى ونضال الشافعى من كواليس مسلسل قيد عائلى

تواصل الفنانة ريم البارودى والفنان نضال الشافعى تصوير مسلسل " قيد عائلى " فى احدى الشقق السكنية.

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويضم عددا كبيرا من الفنانين وعلى رأسهم ميرفت أمين وعزت العلايلى وبوسى وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز ومنة فضالى وأميرة هانى وكارولين عزمى، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب وينتمى لأعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى.

وفى سياق متصل تنتظر ريم عرض مسلسلها "السر" الذى انتهت من تصويره منذ عدة أشهر، وتشارك فى بطولته الى جانب وفاء عامر، حسين فهمى، نضال الشافعى، مايا نصرى، ومحمد سليمان ومازن السماحى ونور الكاديكى ومنة جلال وألفت عمر وأميرة نايف وآخرين وتأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدى.

