كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 01:09 مساءً - الأهلي يعلن موقف وليد أزارو من مباراة بتروجيت

وليد أزارو

كشف خالد محمود طبيب الأهلي، موقف المغربي وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء، من مباراة بتروجيت المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت بعد غد السبت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بالمسابقة المحلية.

وقال محمود خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "أزارو أصبح جاهزًا لمواجهة بتروجيت".

وأضاف: "اللاعب شارك بقوة في المران الجماعي اليوم، بعد تعافيه من تورم وجه القدم".

وأوضح: "اللاعب تمكن اليوم من ارتداء حذاء الكرة بعد تخلصه من ورم وجه القدم، وبات لائقًا من الناحية الطبية".

أزارو تغيب عن مباراة المقاولون الأخيرة، التي نال الأهلي خلالها الهزيمة بهدف دون رد، بالجولة الـ16 من الدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الأخير في جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 11 نقطة.