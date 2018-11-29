كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 01:09 مساءً - الوادي الجديد تستعد لإنتاج أول دفعة من مشروعات الثروة السمكية

تستعد محافظة الوادي الجديد لإنتاج أول دفعة من مشروعات الثروة السمكية والتي يتم تنفيذها لأول مرة بالواحات بهدف التوسع في مشرعات الثروة السمكية وفتح مجالات متنوعة للاستثمار أمام الشباب وأصحاب رؤوس الأموال.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد ان المشروع يشمل أحواض صناعية لتربية الأسماك بهدف إنتاج 16 طن سنويا ، ويعمل بتقنية المياه المعاد تدويرها وذلك بهدف الحفاظ وترشيد المياه .

وأضاف المرسى إن المشروع مقام على 900 متر كمرحلة أولى ، كما تم إقامة أحواض ملحقة لإنتاج الطحالب بهدف توفير غذاء للأسماك في المرحلة المقبلة بدلا من الأعلاف .

وأشار المرسى إلى أن المحافظة تنفذ مشروع اخر للثروة السمكية عن طريق اقامة بحيرات صناعية على مياه الصرف الزراعي بواحة الداخلة ، مضيفا إن هذه المشروعات تلق اهتماما ودعما كبيرا خاصة إن نجاحها سيفتح الباب للتوسع بها والإقبال عليها .