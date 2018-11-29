رفضتها لجنة الانتخابات بسبب جنسيتها المزدوجة.. من هي أول رئيسة منتخبة في جورجيا؟

أظهرت نتائج جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة بجورجيا، فوز سالومي زورابيشفيلي المرشحة التي يدعمها الحزب الحاكم، على منافسها جريجول فاشادزي.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية، إن "زورابيشفيلي"، الفرنسية المولد، حصلت على 59.6% من الأصوات في جولة الإعادة التي أجريت أمس الأربعاء، بينما حصل منافسها "فاشادزي" مرشح المعارضة على 40.4%.

وفيما يلي، يرصد "هن" أبرز المعلومات عن أول رئيسة منتخبة في جورجيا:

- وُلدت "زورابيشفيلي" في باريس في 18 مارس 1952 لعائلة من المهاجرين السياسيين الجورجيين.

- درست بعدد من المدارس الفرنسية الراقية، مثل (Institut d'Etudes Politiques de Paris Sciences Po)، وبدأت دراسة الماجستير في جامعة كولومبيا في نيويورك بالعام الدراسي 1972-1973.

- لم تستكمل "زورابيشفيلي" دراستها والتحقت بالسفارة الفرنسية في 1974 لتصبح دبلوماسية.

- زارت "زورابيشفيلي" جورجيا للمرة الأولى عام 1986 أثناء عطلة من عملها في السفارة الفرنسية في واشنطن.

- ترأست "زورابيشفيلي" قطاع القضايا الاستراتيجية والدولية في الأمانة العامة للدفاع الوطني الفرنسي في الفترة من 2001 إلى 2003.

- عُينت سفيرة فرنسا في جورجيا في العام 2003.

- عُينت أيضًا وزيرة الخارجية كأول سيدة تتولى هذا المنصب في جورجيا في 18 مارس 2004، لكن تم إقالتها من قبل رئيس الوزراء زوراب نوقاديلي في 19 أكتوبر 2005 بعد سلسلة من الخلافات مع أعضاء البرلمان.

- في نوفمبر 2005، أسست زورابيشفيلي منظمة باسمها، فيما أعلنت عن تأسيس حزب سياسي جديد في يناير 2006 يحمل اسم "Georgia's Way"، منتقدًا سيطرة نظام الحزب الواحد في البلاد.

- ومنذ أكتوبر 2007، كان حزبها جزءًا من تحالف المعارضة المتحدة الذي رشح "زورابيشفيلي" كرئيس للوزراء المستقبليين في حالة فوز مرشحهم ليفان جاشيتشيلادزه في الانتخابات الرئاسية في يناير 2008.

- قادت "زورابيشفيلي" مسيرة احتجاجية إلى جانب شخصيات بارزة أخرى من المعارضة، لإجبار الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي على الاستقالة، وهم نينو بورجانادزه، وديفيد جامكريلزي، وإيكا بيسيليا، في العاصمة تبليسي في 26 مارس 2009.

- في 12 نوفمبر 2010، أعلنت "زورابيشفيلي" انسحابها من قيادة حزب "Georgia's Way".

- بعد إجازة لمدة عامين من العمل السياسي، عادت "زورابيشفيلي" مجددًا لتأييد حزب "الحلم الجورجي" علانية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2013، فيما تلاه رفض لجنة الانتخابات المركزية في جورجيا تسجيلها كمرشحة رئاسية بسبب جنسيتها المزدوجة "الجورجية - الفرنسية".

- في أغسطس 2018، أعلنت "زورابيشفيلي" أنها ستشارك في الانتخابات الرئاسية الجورجية.

- حصلت "زورابيشفيلي" على 38.7% فقط من الأصوات في الجولة الأولى، بفارق نقطة واحدة على "فاشادزه"، فيما فازت في الجولة الثانية، لتتولى منصبها رسميًا كرئيسة لجورجيا في 16 ديسمبر المقبل.

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