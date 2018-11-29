بالفيديو| المطربة بوسي: المجال فيه كتير بميول جنسية شاذة بنتعامل معاهم

ردت المطربة الشعبية بوسي على سؤال تم توجيهه لها خلال مشاركتها في برنامج "تحت السيطرة" مع أروى، على سؤال "خلال تصوير كليب، استعان المنتج بمخرج معروف بميول جنسية شاذة فما ما هو رد فعلك.. أرفض التصوير وانسحب تماما.. احترم الميول المختلفة ودي حرية شخصية، والاختيار الأخير.. أصور الكليب واتجنب التعامل مع المخرج".

فردت بوسي في إجابتها على السؤال خلال وجودها في البرنامج الذي أذيع عبر فضائية، "الجديد"، قائلة: "في مجالنا ده، بقى في كتير لهم ميول جنسية شاذة، وبنتعامل معاهم، أنا نفسي بتعامل معاهم"، وأضافت: "دول شخصيتهم كدة، وأنا مش هدخل في شخصية حد طالما مش هيأذيني في حاجة، وحتى لو انت عندك ميول مش مظبوطة انت حر في حياتك".

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