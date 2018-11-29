بالفيديو| فيفي عبده بـ "هوت شورت" لامع على البحر

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي مرتدية "هوت شورت" لامع و"توب" أبيض في "سلفر".

ووجهت "فيفي" رسالة لجمهورها عبر الفيديو، وكالعادة قالت، "5 مواه، بحبكوا أوي"، وأثار الفيديو تفاعل متابعيها خاصة بسبب ملابسها فجاءت لها كثير من التعليقات عليه.

ومن بين تلك التعليقات: "كل ده عشان ملبستيش شورت في ابتدائي"، و"انتي مستضغرة نفسك باللبس ده"، فيما قال آخر، "الأم المثالية وهي لبسه هوت شورت".

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