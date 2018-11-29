نور الشربيني بطلة الاسكواش بعد حصولها على وسام الجمهورية: شكرا مصر

نشرت نور الشربيني، بطلة مصر والعالم في الاسكواش صورا جديدة لها، بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها ولزملائها بالمنتخب الوطني للاسكواش.

وغردت نور عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "الحمد الله حصولي منذ قليل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، أنا وفريق منتخب مصر لسيدات الاسكواش.. شكرا مصر".

وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيُكرِّم فريق كرة القدم للآنسات الفائز بالبرونزية في كأس العالم الموحدة.

ونور الشربيني هي لاعبة اسكواش مصرية محترفة والمصنفة الأولى على مستوى العالم، كما أنها أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش تحت سن 13 في العام 2009، بعد تغلبها على مواطنتها نوران جوهر في نهائي البطولة.

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