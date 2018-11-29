بشرى تحتفل بعيد ميلاد "الأفعى ريهام"

نشرت الفنانة بشرى صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بشرى وهي تحتفل مع أفعى تدعى "ريهام" بعيد ميلادها، وقالت في تعليق على الصورة: "النهاردة عيد ميلاد ريهام.. كل سنة وهى طيبة.. ريهام ده اسم الافعى دي.. Happy Birthday Riham...That's her name".

وكان آخر أعمال الفنانة بشرى مشاركتها في مسلسل "عوالم خفية" خلال رمضان الماضي في دور ابنة الفنان الكبير عادل إمام، وحازت بسببه على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الفضائيات العربية، بينما آخر أعمالها السينمائية فيلم "ليل داخلي".

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