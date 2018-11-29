بالصور| صبغة شعر كادت تفقد حسناء فرنسية حياتها.. "انتفاخ وجهها ولسانها"

تغير شكل فتاة فرنسية تدعى "إيستيل"، صاحبة الـ19عامًا، وتقطن بالعاصمة باريس، بشكل مروع نتيجة لاستخدامها صبغة شعر قامت بشراءها من أحد المحلات، أدت لانتفاخ وجهها بسبب احتوائها على مادة "PPD"، وهي مادة تستخدم في صناعة الأصباغ، بحسب ماذكرته صحيفة "Le Parisien" الفرنسية.

التقطت الفتاة صورة لها في منزلها بعد اكتشافها انتفاخ وجهها بعد إصابتها بالحساسية الناجمة عن صبغة الشعر بعد حوالي 30 دقيقة من استخدامها.

بدأ الجلد في الجزء العلوي من الرأس بالإنتفاخ، حيث كانت تستخدم صبغة لتحول شعرها للون البني، وفور التغير المفاجئ الذي أصابها بعد أن كبر رأسها من 56 إلى 63 سم، اتصلت "إيستيل"، بغرفة الطوارئ وشرحت لهم الأمر فقاموا بوصف دواء لها.

لم يتغير الحال واستمر الانتفاخ في النمو حيث امتد إلى اللسان، وبدات تشعر بالاختناق الشديد الذي سيطر عليها وكادت تفقد حياتها ليساعدها أحد الأشخاص بسرعة الذهاب للمستشفى حتي يتم علاجها بشكل أسرع وللحفاظ على حياتها.

بدأت "إيستيل" في التحسن بعد تلقيها العلاج المناسب لحالتها، ونشرت صورة بعد تماثل شفائها وقالت: "لقد فعلت شيئًا غبيًا وأريد أن أحذر الآخرين، لكي لا يتصرفوا مثلي".

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