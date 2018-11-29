سالومي زورابيشفيلي أول رئيسة منتخبة في تاريخ جورجيا

أظهرت نتائج جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة بجورجيا، فوز سالومي زورابيشفيلي المرشحة التي يدعمها الحزب الحاكم، على منافسها جريجول فاشادزي، لتصبح أول رئيسة منتخبة في جورجيا.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية، إنَّ زورابيشفيلي، الفرنسية المولد، حصلت على 59.6% من الأصوات في جولة الإعادة التي أجريت أمس الأربعاء، بينما حصل منافسها فاشادزي مرشح المعارضة على 40.4%، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وتؤيد سالومي زورابيشفيلي التوازن في علاقات بلادها مع موسكو والغرب، بينما يدعم فاشادزي نهجا أكثر موالاة للغرب.

ومن المقرر أن تتولى زورابيشفيلي منصبها رسميًا كرئيسة لجورجيا في 16 ديسمبر المقبل.

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