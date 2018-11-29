ماذا قال نجوم الغناء في ذكرى العيد الوطني الـ47 للإمارات.. وهنا مواعيد الحفلات!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستعد مدينة دبي للاحتفال بالعيد الوطني الـ 47 للإمارات، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تتزين سماؤها بالألعاب النارية وتسطع أبراجها بالأنوار المضيئة، ويقدم نجوم الطرب من كافة البلدان العربية أفضل الأعمال الغنائية.
وتُعد ذكرى العيد الوطني للإمارات، من أغلى المناسبات على قلوب الشعب الإماراتي، والتي توافقت هذا العام مع الاحتفالات بـ"عام زايد"، وذكرى يوم الشهيد.
ويبدأ إحياء اليوم الأول من الحفل، المطرب العراقي وليد الشامي، بينما أعلنت المطربة الإماراتية أحلام، عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، مشاركتها في ختام أول أيام الحفل.
وقالت أحلام، إنها ستتشرف بالمشاركة في احتفالات العيد الوطني الـ 47، بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد في حديقة البرج بدبي، أول ديسمبر.
بينما نشر المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، موعد إحياء حفل العيد الوطني للإمارات، وتُشاركه في تلك الليلة الفنانة بلقيس.
وتولت الكاتبة الإماراتية صالحة غابش كتابة السيناريو والحوار الخاص بأوبريت "وطني الأغلى"، فيما كتب شعره علي الخوار، وقامت دينا سعيد بتلحينه، بمشاركة الفنان الإماراتي عبدالله صالح.
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