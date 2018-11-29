ماذا قال النجوم لعاصي الحلاني في عيد ميلاده؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من أجواء الحزن الطاغية في الوسط الفني اللبناني بعد وفاة الكوميدية أمل حمادة، إلّا أنّه لم يمنع ذلك النجوم من الاحتفال بعيد ميلاد فارس الغناء العربي "عاصي الحلاني" الذي سيبلغ عامه الـ 48.

وسارع البوب ستار اللبناني رامي عياش إلى معايدة الحلاني بأطيب التمنيات، قائلاً عبر حسابه في موقع "تويتر": "عقبال المية ابو الوليد الغالي إن شاء الله سنينك كلها نجاح وصحة وراحة بال"، وبدوره رد الحلاني على عياش قائلاً: "شكراً رامي الغالي".

أما النجمة الذهبية نوال الزغبي فوجهت كلمات للحلاني بمناسبة عيد ميلاده، وكتبت: "كل عام وأنت بألف خير يا أبو الوليد ودايما بالقمة"، ورد عليها الحلاني: "شكراً يا نجمتنا الذهبية وأنتي دايماً بالقلب".

واحتفلت إليسا بعيد ميلاد الحلاني في تغريدة قالت فيها : "عيد ميلاد سعيد عزيزي عاصي الحلاني.. أتمنى لك الصحة ومزيداً من النجاح! أراك قريبًا صديقي العزيز"، فقال لها الحلاني: "لك تسلميلي يا ملكة الإحساس ... شكراً حبيبة القلب أحلى إليسا".

وعايد المطرب اللبناني ناجي الأسطا فارس الغناء العربي، وكتب له: "ينعاد عليك ابو الوليد، الله يخلّيك لكل الناس الي بتحبّك وتضلّك رافع راية الفن اللبناني بالعالي"، وعلق الحلاني على تغريدته قائلا: "تسلم حبيب القلب".

بينما كتبت الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية إيميه الصياح في تغريدة: "عقبال الـ100 سنة صحة ونجاح ومحبة.. الله يخليلك هالعيلة الحلوة يا رب"، وأعاد الحلاني نشر تغريدتها وأرفقها بتعليق: "شكراً إيميه كلك ذوق".

أما الممثل عبده شاهين كتبت ليقول: "من مدينة الشمس لكل العالم يبقى صوتك سنابل قمح مزهر بقلوب العالم".

وقال المغني اللبناني نادر الأتات في تدوينة: "غالي ع قلبي.. كل سنة وانت النجم الفارس الرجّال الأصيل والشهم يلّي مضوّا الدني كلها.. الله يديم نجاحك ابو الوليد ويخليلك عيلتك"، فقال له الحلاني: "تسلم يا غالي.. شكراً نادر".

ولم يفوت الملحن المصري وليد سعد عيد ميلاد الحلاني إلا وعايده عبر "تويتر" في تغريدة أرفقها بلينك أغنية "لحظة وصال" التي لحنها للحلاني، قائلاً: "كل سنة وأنت طيب ودايمًا في نجاح"، فرد عليه الحلاني بقوله: "شكرًا وليد تسلم حبيب القلب".

وغردت الإعلامية والسياسية والنائبة اللبنانية بولا يعقوبيان، للحلاني قائلة: "ينعاد عليك بكل خير يا وجه الخير والسعادة، يا قلب من ذهب وصوت لبناني منفتخر فيه. كل الحب الك ولعائلتك الحلوة"، فتمنى لها الحلاني التوفيق في مبادرة "حملة_دفى" التي انطلقت في العام 2015.

وهنأ الإعلامي اللبناني رجا ناصر الدين، الحلاني بعيد ميلاده، فقال: "بحبك قد السما الله يطول بعمرك #أبو_الوليد وبقلك ضَل حدنا ضَل بفنك وبأخلاقك وبتواضعك الله يديم عليك الصحة والنجاح".

وقامت الإعلامية اللبنانية رشا الخطيب بمعايدة الحلاني في: "عقبال الـ100 سنة يا رب.. وتضل بصحتك وبنجاحك".