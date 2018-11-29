شاهدي.. مشاهير خطفن الأنظار بإطلالات المطارات خلال 2018

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهد عام 2018 تألق كثير من النجمات على صعيد اختياراتهن لملابسهن وصيحاتهن خصوصاً في سفرياتهن وتنقلهن عبر المطارات، ومع قرب موسم الأعياد والعطلات، ربما تتحضر الكثيرات منهن لمواصلة استعراض أناقتهن الخاصة.

واستعرضت مجلة فوغ في تقرير مصور لها قائمة بأشهر وأبرز النجمات اللاتي لفتن الأنظار إليهن على مدار العام، بفضل أناقتهن المميزة خلال سفرياتهن عبر المطارات.

وعدَّدت المجلة في قائمتها أسماء هؤلاء النجمات من أمثال كيت ميدلتون، ميغان ماركل، فيكتوريا بيكهام، ليا سيدو، كيت بلانشيت، سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، إميلي راتاجكوسكي، روزي هنتنغتون-وايتلي، كريسي تيغن، ريهانا وجانيل موني.

ومضت المجلة تقول إن تلك الملابس التي تألقت بها النجمات خلال تواجدهن في المطارات هي أكثر من مجرد ملابس، فقد استخدمت في بعض الأحيان لإرسال رسائل، وغالباً ما تستلهم منها أخريات أفكار لصيحات مميزة يمكن أن تلائم إطلالالتهن.