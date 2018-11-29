جيمي فوكس وكيتي هولمز يضعان حداً للشائعات بحفل زفاف باريسي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرر المُمثل العالمي جيمس فوكس، والفنانة كيتي هولمز، وضع حد للشائعات التي تطاردهما منذ سنوات.

وقالت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن فوكس وهولمز قررا الزواج رسمياً في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وارتبط فوكس وهولمز بعلاقة عاطفية سرية منذ عام 2013، بعد أن انفصلت كيتي هولمز عن الممثل الأمريكي الشهير توم كروز، قبل أن تتضح علاقتهما علانية العام الماضي.

وتبلغ كيتي هولمز 39 عاماً، ويكبرها جيمي فوكس بـ11 عاماً، في الوقت الذي أصرّت فيه هولمز على أن يتم الزواج في عاصمة مدينة الأضواء.

وقالت مصادر مقربة من الثنائي الأمريكي إنهما قررا وضع الطابع الرسمي على علاقتهما الرومانسية في باريس، وأن كيتي هولمز هي التي حسمت القرار في النهاية.

وظلت العلاقة بين فوكس وهولمز في طي الكتمان، حتى ظهرا سوياً على أحد الشواطئ في الولايات المتحدة الأمريكية، العام الماضي، وتأكدت العلاقة العاطفية بينهما.