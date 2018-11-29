الملكة إليزابيث الثانية وعشقها اللامتناهي لألوان قوس قزح.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من أن تركيز عشاق الموضة ينصب على إطلالات كيت ميدلتون وميغان ماركل، إلا أنه من الصعب أن ننسى الملكة إليزابيث الثانية التي تملك أسلوبًا مميزًا، فهي ملكة الألوان، و يمكننا أن نقول أنّ الملكة الإنجليزية ربما ارتدت كل ظلال ألوان قوس قزح.

وطِوال تربعها على العرش البريطاني لأكثر من 65 سنة، ارتدت إليزابيث الثانية إطلالات ملكية مفعمة بالألوان فأصبح توقيعها المميز، بعكس كل من الدوقتين ميغان ماركل وكيت ميدلتون اللتين تحرصان على الحفاظ على إطلالات مونوكروم بألوان معتدلة.

وخلال العقود الأربعة الأخيرة، تنوعت لوحة ألوان إطلالات الملكة بين الظلال المشرقة ​​والباستيل، مع التركيز على الألوان الفاقعة أكثر من الألوان الداكنة أو المحايدة، سواء أكانت خضراء اللون أو فوشيا أو برتقالية، فإنها بالتأكيد لا تخاف من أي ظل كيفما كان.

والغريب في الأمر هو أن الملكة تنسق دائمًا زيها الملون مع قبعة مطابقة باللون نفسه، ومظلاتها الشمسية أيضًا، أما بالنسبة للأحذية فتكون بظلال كلاسيكية تقريباً كالأبيض والأسود و البني والكريمي، الشيء نفسه بالنسبة لحقائب اليد التي تأتي باللون الأسود أو البيج أو الأبيض.