دليل خبراء الموضة لملابس أعياد الميلاد والاحتفالات المختلفة

تأتي فكرة الاهتمام بملابس الاحتفالات وبخاصة تلك التي يمكن ارتداؤها في أعياد الميلاد، بعد ظهور نوع الموضة أو الملابس المثيرة للاشمئزاز خلال موسم الأعياد والتي جاءت منذ بضعة أعوام مع الإعلان عن شيء يسمى "slanket"، وهو قطعة ملابس بشعة من الصوف يتم ارتداؤها للمحافضة على الدفء في موسم الأعياد، وتشبه تلك القطعه ملابس نوم الأطفال الرضع لكنها للكبار الراشدين وكانت تروج لارتدائها في الأماكن العامة.

وظهر نوع من الملابس الكوميدية مثل ملابس "اليوني كورن" أو "وحيد القرن" التي ملأت المحال التجارية مثل "ماركس آند سبنسر"، والتي يمكن أن تحول صباح عيد الميلاد إلى حلقة من الكوميديا الأميركية الضعيفة، وبدلا من تلك الملابس المثيرة للاشمئزاز يوضح محررو الموضة في صحفية "تلغراف" ما يمكن ارتداؤه في أعياد الميلاد والاحتفالات المختلفة.

المغامرة الأجنبية "ملابس الحفلات لرحلات العمل"

تقول محررة الموضة ليزا أرمستورنغ "عادة ما أسافر كثيرا للعمل في هذه الأيام، وغالبا ما تستلزم تلك الرحلات قواعد ارتداء ملابس سهرة معقدة، فأحيانا يجب عليك ارتداء ثوب معين طبقا لطلب المضيف، صاحب الحفلة. في أحيان أخرى، لا تكون على علم بوجود حفلة حتى اليوم الذي يسبقها لذا أنا دوما أقوم بالاحتفاظ ببعض الأشياء".

ما تعلمته هو أن اللون الأسود يضيف المزيد من العمر حتى إن كان يساعد على الظهور بإطلالة أكثر رشاقة لكن الألوان الباستيل الناعمة باستطاعتها أن تجذب الأنظار مثل اللون الوردي الباهت والأبيض وغيرها، كما تعد الأقمشة البسيطة أو المطبوعات الدقيقة مثل المنقطة أو المخططة هي الأفضل من تلك التي تحمل أنماطا ورسوم متداخلة، ويعد الشيفون والستان من أفضل الأقمشة للحفلات والسهرات.

وتؤكد المحررة على التأكد من ارتداء ثوب الحفلات بطول مناسب طبقا لشكل الجسد، سواء كان ذلك أسفل الركبة أو فوق الكاحل مباشرة، مع عدم وجوب ارتداء المعاطف الطويلة والتي تبدو كما وصفت بـ"أم العروس"، كما تؤكد أن السترات المخملية بديل رائع مفيدة جدا، مع الأقراط الكبيرة.ثلاتة حفلات في فستان واحد "فستاتين متعددة الألوان للحفلان"

تقول محررة الموضة كلوي ماك دونالد إن قاعدتي الأولي في ارتداء ملابس الحفلات هو ارتداء شيء لا ينسى، حيث إن وقت الحفلات القصير يدعو إلى أقصى قدر من التأثير، وترتدي كلوي ثوبا من الترتر من Kitri. مع مزيج من لونين مع صندل مخملي Selfridges وأقراض من mango وتؤكد كلوي أن بارتداء هذا الثوب لن تحتاج إلى وضع مستحضرات التجميل حيث إن الثوب يظهر جمال الوجه ويجعله أكثر إشراقا.

أما لتناول الغذاء توضح فقط اختر المزيد من المواد الفاخرة مثل المخمل أو الحرير، ويمكن إيجاده لدى متجر بودن أو بيتر بيلوتو، ويملك بودن فستان حرير قرمزي رائع، ولدى بيلوتر بنطال من المخمل مع بلوزة من الستان والتي تعد مثالية لأمسية غذاء رائعة.ملابس عشية عيد الميلاد "التي تناسب الحانات"

الصورة السادسة: ترتدي بيسان قميص من اللؤلؤ، 175 جنيها إسترلينيا، من Essentiel Antwerp؛ جينز، بيج، من غوتشي، 495 جنيها إسترلينيا.

توضّح محررة الموضة بيسان هولت مع قرب موسم الأعياد يلتقي الأصدقاء بعضهم البعض ويذهب الجميع للتسكع في الحانات، وهناك زي يتناسب مع الحانات وزي لا يتناسب معها، ويعد التريكو المرصع مع قطع اللؤلؤ مع الجنيز مثالي لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء في الحانات أو يمكنك ارتداء سترة صوفية مرصعة بالترتر مع تنورة قصيرة، مع حذاء بوت قصير أسفل الركبة لمظهر أشبه برعاة البقر والذي يعد مثاليا للحانات.

لسنة جديدة مفعمة بالحيوية "فستاتين تناسب جميع المناسبات"

توضح المحررة تشارلي جوانس - إغلينتون أن أفضل الخيارات على الإطلاق والتي تطلق عليها الخيارات الذكية هي الفستاتين التي تصلح لكل شيء مثل تلك التي تصلح لحفلات الزفاف والسهرات البسيطة وحفلات ليلة رأس السنة الجديدة، وهذا لعدم إهدار الكثير من المال على فستان يتم ارتداؤه مرة واحدة فقط، وتختلف معايير تشارلي قليلا حيث تفضل الفساتين ذات الخصر الضيق سواء كانت تحت الركبة أو فوق الركبة مع ربطات العنق بسيطة، كما تؤكد أن الشيفون والساتان هما أفضل الأقمشة.