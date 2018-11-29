كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 11:50 صباحاً - منتخب مصر يتقدم مركزين في تصنيف الفيفا

منتخب مصر





أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صباح اليوم الخميس، عن التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر نوفمبر الجاري. وشهد التصنيف الجديد تقدم منتخب مصر مركزين ليحتل المركز السادس والخمسين عالميًّا، حيث رفع رصيده من النقاط إلى 1393. وكان الفراعنة حققوا الفوز على منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.

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