كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 11:50 صباحاً - صلاح محسن يتدرب في الجيم بمران الأهلي

صلاح محسن

خاض صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات خفيفة في«الجيم» على هامش مران الفريق صباح اليوم الخميس.

ويعاني اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الضامة تعرض لها في مباراة المقاولون أمس الأول وغادر على إثرها اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت بعد غد السبت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.