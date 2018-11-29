كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 11:50 صباحاً - التجارة الحرام على الفيسبوك - ستات ورجالة وعذرية وأطفال ومخدرات .. ملف كامل

ترصد البشاير عدد من الجرائم البشعة التى هزت الراي العام بشان حدوث جرائم بشعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من زواج وليالي حمراء وبيع عذرية وقتل وطلاق وجاءت على النحو التالي:

نأتي للقصة الاولى وهي بعنوان مشاجرة بين زوجين على الفيس انتهت بطلاقهم

اشتعل موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” أمس، بمتابعة مشكلة زوجية ساخنة لحظة بلحظة، تطورت بعد لحظات إلى الطلاق عبر صفحة للمشكلات العاطفية على “فيسبوك”، وبدلاً من أن يكون دور الصفحة كما هو مذكور فى أهدافها “حل المشكلات”، تسبب عرض المشكلة من خلالها فى تصاعدها وانتهائها بالطلاق، بعد أن قررت سيدة مواجهة زوجها بطريق غير مباشر ووجهت له رسالة عبر إحدى صفحات المشاكل العاطفية على “فيسبوك” التى تعرف أنه يتابعها، قالت فيها إنها تعرف أنه يخونها، ومعها الدليل، وطالبته بالتوقف عن خيانته من أجل بيته وابنه، وإلا ستفضحه.

المشكلة فى البداية إلى هنا ظلت الأمور طبيعية، فالرسالة منشورة بدون اسم وموجهة لشخص مجهول، إلى أن قررت الفتاة التى تتهمها الزوجة بخيانتها مع زوجها التدخل والرد عليها بعد أن وصلتها هى الأخرى الرسالة.

المشكلة تتصاعد بعد رد خطيبته السابقة ليبدأ الجميع فى التركيز مع القصة التى تزداد إثارة مع الوقت، واشتعلت أكثر مع التعليقات التى انقسمت بين المنددة بطريقة الزوجة فى مواجهة زوجها بما تعرفه، والأخرى التى تستنكر ما وصفوه بـ”بجاحة” خطيبته السابقة، وثالثة تعيب على الرجل أنه السبب الأساسى فى هذا الوضع، وهو ما دفعه هو الآخر إلى التدخل بمراسلة الصفحة نفسها ومحاولة الدفاع عن نفسه، والأسوأ من هذا إعلانه قراره بالطلاق والانفصال عن زوجته.

الزوج يدافع عن نفسه ويعلن قراره بالطلاق ويبدو أن دفاع الزوج لم يكن مقنعًا لمتابعى المشكلة عبر “فيسبوك”، حيث انهالت عليه المزيد من الانتقادات والشتائم والاتهامات لخطيبته بأنها هى المذنبة وليست زوجته، وأن هذا القرار أفضل لزوجته لأنه زوج غير مناسب، ما دفعه لمحاولة التوضيح. بعد الانتقادات يحاول توضيح أسباب قراره لم تنته القصة عند هذا الحد، بل أرسلت الزوجة ردًا، تعلن فيه أنها فى بيت والدها، وأنها غير حزينة لمفارقته وشكرت من دافعوا عنها رغم أنهم لا يعرفوها، واعتذرت للمسئولين عن الصفحة لكونهم تعرضوا لاتهامات كثيرة بأنهم ألفوا هذه القصة لجذب المتابعين.

ثم نتحول الى القصة الثانية وهي الابشع بعنوان عنتيل إسرائيل.. فيس بوك يفضح العلاقات الحرام لرجل دين يهودي

الخروج عن الآداب العامة سلوك ينتهجه الكثير من الأشخاص في كل أنحاء العالم، إلا أن السلوك السيئ الخارج عن القانون والمنافي لتعاليم الأديان عندما يخرج من رجال الدين يشكل دهشة كبيرة عند العامة، خاصة كونهم يعتبرون تلك الأشخاص هم أهل العلم وأدرى بتعاليم الأديان من غيرهم، وذلك ما سببه خبر تناولته الصحف العبرية عن رجل دين يهودي في إسرائيل، استطاع التحايل على نحو 10 نساء، وإقامة علاقات غير شرعية معهن وهو متزوج ولديه 10 أطفال.

منشور على فيس بوك

حقق ما فعله الشاب الذي ينتمي للتيار الديني في دولة الاحتلال صدمة داخل مجتمع الحريديم- المتشددين دينيا- كونه متزوجا، أقام علاقات مع عشرات النساء، ويدعى ديفيد شتاينهرتر، معروف في المدينة المحافظة التي يسكن فيها، ابن عائلة محترمة، متزوج ولديه 10 أطفال وزوجة، ويتطوع بإخلاص مع قوات الإنقاذ في ساعات الليل، إلا أن منشورا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كشف حقيقته للعامة.

علاقات غير شرعية

وكشف المنشور على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك أن دافيد لديه علاقات خارج الحياة الزوجية مع نساء متدينات، يقيم معهن علاقات جنسية، بعضهن حمل منه جراء تلك العلاقات، بالإضافة إلى أنه لم يخبر تلك النساء بأنها علاقات هوائية، وأنه متزوج ويعول أطفالا، إلا أن الشاب المتدين أقنع كل النساء أنه تربطه علاقة بها فقط، ولم تعرف عن علاقاته مع النساء الأخريات.

استغلال مادي

واستغل جزء من النساء ماديا، وحتى أنه حدد موعدا للزفاف من بعض الفتيات، وأقام علاقاته خارج الحياة الزوجية في الوقت الذي كان لا يزال فيه متزوجا وينجب أطفالا من زوجته ونساء أخريات.

رجل جذاب

بحسب شهادات النساء التي ارتبطن بعلاقات معه، بأن الشاب اليهودي رجل جذاب، لهذا ما زال جزء من النساء على علاقة معه، حتى بعد أن فهمن أنهن ضحايا لأكاذيبه واستغلاله.

وبحسب تقرير لموقع المصدر الإسرائيلي أن الشاب اليهودي عاش 8 سنوات حياة كذب لم يكشفها أحد، ولكن قبل نحو شهر، ظهرت معلومات كشفت ما قام به من علاقات غير شرعية، بعدما استأجر شقة مع امرأة متدينة لديها طفلين، وكانا على علاقة، وقد غيرت هذه المرأة حالتها في فيس بوك و"أشارت" إليه بصفته شريك حياتها، شاهدت نساء كثيرات كن على علاقة معه المنشور في فيس بوك، وعندها أدركن أنه رجل مخادع، وفق أقوالهن، لقد فهمن القصة الغامضة خلال وقت قصير.

تستر الحاخامات

ووجه نساء من الحي الذي عاش فيه الشاب أصبع الاتهام إلى الحاخامات في البلد، قائلين إنهم علموا بفضائح الشاب وفضلوا السكوت، مشيرين إلى أنه كان يجب عليهم أن يحذروا الجمهور من تصرفاته".

ثم نتحول لأشنع القصص وهي تبادل الزوجات عبر الفيس بوك

أدلى المتهم "ح. م" عامل، المتهم بقضية "تبادل الأزواج" باعترافات تكشف تفاصيل الواقعة أمام نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية.

وقال المتهم في التحقيقات إنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تسمى "جنون الحياة" لتبادل الصور الجنسية مع الآخرين، لافتًا إلى أنه نشر صوراً لزوجته دون إظهار وجهها بغرض "تبادل المتعة" مع باقي الأعضاء.

وأضاف الزوج في التحقيقات أنه قصد "الهزار" من إنشاء الصفحة، وأن الحديث عليها كان "لمجرد المتعة" وتبادل الصور مع رجال ونساء من أعمار مختلفة، متسائلًا: "إزاي أطلب تبادل أزواج ومراتي حامل دلوقتي".

ونفى الزوج قيامه بتبادل الأزواج مع آخرين أو الاتفاق على ذلك منذ إنشاء الصفحة.

ووجهت النيابة للزوج تهمة تسهيل الدعارة والفجور عبر صفحات الإنترنت.

من جانبها، قالت الزوجة في التحقيقات إنها لا تعلم شيئًا عن صفحة زوجها، مضيفة "جوزي كان بيصورني عادي، عمري مشكيت إنه ينزلهم على الفيس بوك".

وقرر قاضي المعارضات، الخميس الماضي، إخلاء سبيل الزوجة المتهمة بقضية "تبادل الأزواج" بكفالة 1000 جنيه، كما قرر تجديد حبس الزوج 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.

كانت إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، تلقت معلومات تفيد بقيام عامل بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، يقوم من خلالها بعرض صور عارية لزوجته، بغرض الاتفاق مع راغبي المتعة بتبادل زوجته مع زوجاتهم.

بالفحص تبين صحة المعلومات، وبإجراء التحريات السرية تبين قيام المتهم بعرض صور لزوجته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومفاوضة عدد من راغبي المتعة على تبادل الزوجات في حفلات جنس جماعية في شقته بمنطقة عين شمس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وزوجته، وعدد من الأحراز من جهاز كمبيوتر، وعدة هواتف محمول تستخدم في استقطاب الزبائن.

ثم نأتي لعدة جرائم في عنوان واحد وهي القصة الرابعة: "فيس بوك وجنس وقتل".. حكاية طالب وفتاة داخل شقة بالهرم

"فيس بوك"، أسهل وأقصر وسيلة للتعارف، إذ شهد تعارف طالب بالأكاديمية البحرية على فتاة لم تتجاوز من العمر 20 سنة، وتحولت العلاقة بينهما من تواصل افتراضي إلى تواصل جنسي، حتى أشبع الطالب غرائزه وأفقدها عذريتها، وانتهت العلاقة بينهما، بطعنه 4 طعنات أودت بحياته.

تحقيقات النيابة مع الـ5 متهمين بالجريمة التي وقعت أول أمس الأربعاء، بشارع نصر الدين بدائرة قسم العمرانية، استمرت ما يقرب من 12 ساعة، بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، بإشراف وكلاء نيابة حوداث جنوب الجيزة، أحمد ناجي، وحسام نصار، اللذين قررا أن يقصا لـ"دوت مصر" تفاصيل الواقعة.

غرفة دردشة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تعرف المجني عليه، خالد. ح، الطالب بالأكاديمية البحرية، على فتاة تدعى، نورا ع ش، البالغة من العمر 17 عاما، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في شهر يناير الماضي، وظل الطرفان يتحدثان مع بعضهما عبر غرفة الدردشة، مستخدمين الكاميرا الخاصة بغرفة الشات، ليتحدثا وجهًا لوجه.

حاول المجني عليه أن يقنع الفتاة أنه وقع في غرامها، وسيتزوجها بعد أن يتخرج من الأكاديمية، بعد عدة مقابلات شخصية بينهما بالشوارع، حتى استدرجها إلى محل إقامته.

ممارسات جنسية

الطالب، كان يقطن في منزل بمنطقة المريوطية بمفرده، وظلت نورا جالسة معه بالمنزل قرابة 25 يوما، حتى أفقدها عذريتها.

في ذلك الوقت، أجرت نورا مكالمة هاتفية لأسرتها، تخبرها فيها، أن هناك تشكيلا عصابيا اختطفها أثناء سيرها في الشارع.

حاول الطالب أن يفكر في طريقة للفرار منها، بعد أن مل من الفتاة وأشبع رغبته منها، فأقنعها أن تعود إلى منزلها وأسرتها بعد أن ابتعدت عن المنزل قرابة شهر.

ملل جنسي

بعد أن عادت نورا إلى منزلها، أجرت مكالمات هاتفية معه لتطمئن عليه، لكنه لم يرد عليها، وأغلق هاتفه عدة أيام، كما حذفها من على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

وقتئذ، أيقنت الفتاة أن الطالب يحاول التهرب منها، ففكرت كثيرًا في طريقة للاعتراف لوالدها بما حدث معها، لإيجاد طريقة لأخذ حقها بعد أن فقدت عذريتها.

وبالفعل اعترفت نورا بما حدث معها من قبل طالب وقعت في غرامه، عبر موقع التواصل الاجتماعي، وحرر والدها محضرا بقسم الطالبية يحمل رقم 3322، يوم 7 أبريل الماضي، بتهمة أن ابنته تعرضت لواقعة اغتصاب، مُدلية بأوصافه وبياناته الشخصية بالمحضر.

الواتس آب.. وصوت جديد

ومرت الأيام، ولم يتم القبض على الطالب أو التحقيق معه، ففكرت الأسرة في الثأر من الطالب، بمساعدة اثنين من أصدقاء الفتاة، بعد أن سردت لهما الواقعة.

صديقتا الفتاة، طرحتا فكرة أن تشتري رقم هاتف محمول جديد، وتراوغه عبر الهاتف بصوت مختلف، وبالفعل وقع الطالب في غرام البنت الجديدة بالرقم الجديد، لاسيما بعد أن أرسلت له صورا لصديقتها عبر "واتس آب".

واتفق الطرفان على المقابلة بشارع نصر الدين، على أن يكون والد ووالدة الفتاة واثنين من أصدقائها برفقتها أثناء المقابلة، بحيث لا يعرف الطالب ذلك، ومعهم سيارة.

حرامي.. و4 طعنات

ركبت أسرة الفتاة وأصدقاؤها السيارة، وبحوزة والدها سلاح أبيض، متفقين على قتله وسط عامة الناس للأخذ بالثأر، ومع مشاهدة أفراد الأسرة للطالب أثناء قدومه لمقابلة الفتاة بشارع نصر الدين، صرخوا أن هناك لصا، مشيرين إلى الطالب.

أسرع الجميع، ومنهم بعض المارة باتجاه الطالب، وتفاجأ الجميع بعد ذلك بسقوطه على الأرض غارقا في دمائه، بعد طعن والد الفتاة له بـ 4 طعنات في صدره، أودت بحياته.

وجهت النيابة العامة لجميع المتهمين تهم القتل العمد، وحيازة سلاح أبيض، وطلبت تحريات الأمن العام حول الواقعة، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

ونأتي الى القصة الخامسة بعنوان شواذ يروون حكايات «الجنس الحرام» عبرالفيس بوك

على فترات زمنية متباعدة يجتاح هوس الشذوذ الجنسى العالم بأسره، ويعود إلى الواجهة الحديث عن حقوق المثليين، وسط مطالبات بضرورة التصدى للظاهرة والحد منها بالتوجيه والبحث فى الأبعاد النفسية الدافعة لها.

الشواذ جنسيًا أو المثليون كما يطلقون على أنفسهم يعتبرون أن طبيعتهم هى الدافع وراء سلوكهم الجنسى، فيما يرى آخرون أن عوامل مجتمعية وراء تمدد الظاهرة.

وعلى الرغم من الطبيعة الخاصة والسرية للميول الجنسية، إلا أن بعض هؤلاء الشواذ طالبوا بتعديل القانون ليسمح للمثليين بالزواج.

وانتشرت مؤخرًا الصفحات التى تدعوا المجتمع للتحرر من دائره الدين والقانون، ومنها صفحات المثليين التى يجتمع من خلالها «الشواذ جنسيًا»، والتى أصبحت بابًا للتعارف من خلال التعليقات التى تكتب فيها تفاصيل الشخص الجسدية والعمرية وغيرها، وغالبًا ما تكون أسماء الشخصيات وهمية، بالإضافة إلى أن الشاب المثلى يفضلون حمل اسم أنثى، والعكس بالنسبة للفتيات اللاتى يحملن اسم رجل ليسهل عليهن اصطياد النساء.

وبدا لافتًا دعوة بعض المثليين عبر صفحاتهم على الفيس بوك بتفهم وضعهم، وأنهم يملكون حق المواطنة كأى مواطن عادى، داعين إلى تعديل بعض القوانين للسماح لهم بالزواج.

رصدنا شهادات وآراء بعض الشواذ بشأن نظرة المجتمع إليهم والظروف الاجتماعية أو المرضية التى دفعتهم إلى سلوكهم الجنسى المغاير.

الضحية تتحول إلى جانية

رقيه علي، فتاة فى العشرين من عمرها تعيش فى حى بولاق، وتعمل كبائعة فى محل ملابس، بدأت رحلتها فى عالم المثلية، بعدما اعتادت زيارة إحدى صديقاتها والجلوس معها لفترات طويلة، إلى أن بدأت تلك الصديقة والتى تدعى مروة، فى مراودتها عن نفسها لعدة مرات، الأمر الذى قابلته رقية بالصمت، وبتكرار المحاولات من قبل الصديقة سقطت رقية فى فخ الشذوذ.

الغريب أن رقية لم تكتف بسقوطها فى فخ الشذوذ، بل بدأت بالبحث عن ضحايا آخرين، واستهدفت زميلاتها فى محل ملابس للسيدات، والتى كانت تتلصص من خلاله على أجساد زبائنها، أو عن طريق الفيس بوك بقبول العديد من الصداقات، بالاضافة لقيامها بتصوير ضحاياها ليصبحن طوع أمرها وقتما تريد هى وصديقتها مروة.

المال والحشيش

دفعت الأزمات المالية بالشاب «م.ك»، عامل بناء فى المنيا، لبيع جسده للشاذين جنسيًا مقابل مبالغ مالية يحصل عليها قبل إقامة العلاقة معه.

أما عن «م.ع» فهو رجل فى الأربعين من عمره، متزوج، ولكن احتياجه للمال لإدمانه الخمر والمخدرات دفعه للبحث عن الشواذ على صفحات الفيس بوك، لإقامة علاقة معهم والحصول على المال والخمور والحشيش الذى يشترط على الشاذ إحضارها قبل إقامة أى علاقة.

«ع.ح» هو شاب فى العشرينات من عمره، دفعه الفضول لإقامة علاقة مع زميل له، وكانت هذه هى تجربته الأولى فى الجنس، واستمر على ذلك الحال عدة سنوات بين العودة والانقطاع، إلا أن مشاهدته أحد أفراد عائلته فى ذلك الوضع المخزى، جعله يفكر فيما يفعله، حيث قرر أن يعود من هذا الطريق، وأن يشن حملة لمحاربة كل من يفعلون ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

القصة السادسة تعرفت على زوجها عن طريق «الفيس بوك» وارتبطت به رغماً عن أسرتها بعد التهديد بالانتحار

لم تتخيل «إنجى. م» الفتاة العشرينية أن زواجها من لبنانى الجنسية، سيعرضها لمشاكل لا حصر لها بمجرد خروجها من مصر متجهة مع زوجها إلى لبنان، لتصطدم الزوجة الشابة بعائلة الزوج التى سألتها: «أنتى على أنهى مذهب السنى ولا الشيعى؟» ما حوّل حياتها إلى جحيم كان المهرب منه اللجوء للسفارة المصرية للعودة إلى مصر، وطلب الطلاق من زوجها خوفاً على حياتها، خاصة أنها اكتشفت حملها فى طفلتها «جودى» حينها، وعقب تطليقها فى لبنان كان عليها أن تلجأ لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة فى مصر لتقيم دعوى إثبات طلاق رقم 101 لسنة 2016، أمام المحكمة لتثبت حقها فى الزواج والطلاق خارج مصر.

أمام مكتب الأسرة بمصر الجديدة انتظرت «إنجى» دورها فى «الرول» برفقة والدها الذى قال: «كان قلبى حاسس أن زواج بنتى من واحد مانعرفش له أصل ولا فصل ستكون نتيجته الطلاق السريع وتدمير حياتها الزوجية.. خبرة ابنتى فى الحياة معدومة لأنها لسه متخرجة من الكلية، وفرحت أنه لبنانى لأن صديقاتها أقنعوها أن اللبنانى وسيم وأحلى من ابن بلدها مع أنها عمرها ماتعوض جدعنة وشهامة المصرى، ربنا يتولى ابنتها جودى فى الأيام الجاية».

روت «إنجى» تفاصيل قصة زواجها: «نشأت فى طبقة متوسطة وحصلت على كلية التجارة وأثناء تعليقى على جروب فى أحد مواقع التواصل الاجتماعى تعرفت على (جاد) شاب لبنانى عمره 32 سنة عبر الفيس بوك، وتعارفنا سريعاً».

تضيف: «تحدثنا عبر الإنترنت لشهور إلى أن حضر (جاد) إلى مصر فى رحلة قصيرة، وتقابلنا وعقب رؤيتى له عرض علىّ أن يتزوجنى وتقدم لأسرتى فرفض والدى الزواج منه فى بادئ الأمر لاختلاف الجنسيات قائلاً لى: من قلة الشباب فى مصر تتجوزى لبنانى مانعرفش أصله ولا فصله خلينا فى اللى نعرفه. بكيت بشدة بسبب رفض والدى ثم تظاهرت أمام أسرتى أننى شربت سماً، وسقطت على الأرض وأخبرت شقيقتى أننى سوف أتظاهر أمام أهلى أننى شربت السم كى يقبلوا تزويجى من جاد قبل أن يعود إلى لبنان، وبالفعل رضخ والدى ووافق ولم نُقم حفل زفاف وتزوجنا، وقدم لى جاد خاتم ذهب ودبلة الخطوبة فقط ولم يشتر لى مصوغات وأقام جاد معى شهرين داخل مسكن والدى وسافرنا إلى لبنان».

تابعت: كان زوجى يعاملنى بكل حب واحترام طيلة وجوده فى مصر، لكن بعد السفر إلى لبنان اكتشفت أن كل ما رأيته من «جاد» كان وهماً كبيراً، حيث كانت لعائلته الكلمة الكبيرة فى كل شىء، وسألتنى شقيقته الكبرى: «أنتى على أنهى مذهب؟» قلت لها إننى مسلمة فتشاجرت معى حينها لتعايرينى أننى غير محجبة ولا أتبع تعاليم الإسلام، وكلام من هذا القبيل، لأطلب من زوجى أن نقيم فى مسكن بعيداً عن أسرته، لأننى أشعر بعدم ارتياح بجوارهم، ورفض زوجى بحجة أنه لن يترك أسرته وأن شقيقته تتحدث وفقاً لمذهبهم الشيعى الذى تربوا عليه فى حياتهم.

أوضحت: حياتى انقلبت رأساً على عقب بطلب زوجى أن أتحول للمذهب الشيعى، وأحضر الدروس الدينية كل يوم، لكننى رفضت وتشاجرت معه، وبذلك اليوم شعرت بتعب شديد لأسقط على الأرض فاقدة الوعى، واكتشفت أننى حامل فى الشهور الأولى بطفلتى «جودى»، حينها فكرت كثيراً فى العودة إلى مصر لكن انتظرت أن يتغير زوجى، لكن نشأته جعلته لعبة فى يد أسرته وطلبت والدته أن يراقبنى لأنها تعلم أننى أريد العودة لمصر خوفاً على حياتى برفقتهم.

تابعت: لجأت للسفارة المصرية داخل لبنان بعد معاناة 8 أشهر مع زوجى وأسرته من معاملة جافة لرفضى حضور دروس المذهب الشيعى ورفضى ارتداء الحجاب، وبدأت والدة زوجى تعاملنى بكل قسوة، وتجعلنى أقوم بخدمتهم فى مسكنهم لأطلب من زوجى أن يطلقنى ويتركنى فى حالى، خاصة أننى لن أقبل الحياة معه، ولو كنت أعلم أنه يفكر بالمذاهب وتلك الأفكار لتراجعت عن زواجى منه، لكنه رفض وساومنى على التنازل عن جميع مستحقاتى مقابل الطلاق، وأن أوقع على ورقة بها تنازل عن حضانة ابنتى، لكننى هددته أننى سوف أقيم دعوى تطليق فى لبنان، ولن أترك حقى منهم، ولجأت للسفارة المصرية فى لبنان التى ساعدتنى فى العودة لمصر مرة أخرى وكنت حينها حاملاً فى شهرى السابع.

أضافت: شرحت لأسرتى ما حدث معى وأننى أريد الانفصال من زوجى، وحررت توكيلاً لدى محامٍ مصرى سافر إلى لبنان لطلب الطلاق من زوجى واللجوء للمحكمة المختصة بشئون الأسرة فى لبنان وهدد زوجى أنه سوف يفضحه داخل مصر وخارجها، وأن الطلاق بالتراضى أفضل خاصة أن المحكمة ستحكم للزوجة بالطلاق، وأخذ جميع مستحقاتى وقام بتطليقى فى لبنان لكنى فوجئت أننى داخل مصر يجب أن أثبت طلاقى كى أحصل على وثيقة تفيد بأننى تزوجت من لبنانى وتم تطليقى منه.

أوضحت: رزقت بطفلتى «جودى» واتصل والدها لرؤيتها فطلبت منه أن يأتى لمصر كلما أراد وأننى لن أسمح له أن يأخذها إلى لبنان وأنها ستربى معى بدون مذاهب، لا ذنب لها سوى أننى تزوجت والدها فرفض وتشاجر معى، وهددنى أنه سيأتى مصر ويأخذها لتقيم معه فى بلده.

القصة السابعة : حسناء وعمرو.. من أدمن جروب على الفيس بوك لإدارة منزل

بدأت حكاية حسناء 25 عاما وزوجها عمرو 29 عاما، عندما تشاركا فى إدارة أحد الجروبات التى تضم أعضاء كثيرين على موقع التواصل "فيس بوك"، لكن شرارة الحب الأولى بدأت عندما أصيب عمرو بمرض السرطان اللعين، لتجد نفسها ملهوفة عليه بعد غيابه فترة طويل عن الجروب لتبحث عن رقم تليفونه حتى عثرت عليه مع أصدقاء الجروب.

وتقول حسناء، اتصلت عليه من أجل الاطمئنان على صحته بعد الإصابة بهذا المرض الخطير وكنت داعم معنوى له حتى بدأت قصة الحب الأولى ليفصح عن مشاعره ويعبر عن حبه الصريح لى، فى نفس الوقت بدأت مشاعرى تتجه نحوه حتى بدأ التعافى من المرض لننتقل من مرحلة الصداقة إلى مرحلة الزواج.

وتضيف حسناء بعد معرفة أكثر من عامين لم نرى بعضنا وجها لوجهة إلا بعد عامين وهو الوقت المحدد للخطوبة، حيث كان حديثنا على الفيس بوك فقط، فاتح كل منا أسرته ولم نخبئ عليهم طريقة التعارف الإليكترونية ولم يمانعوا فى إتمام الزواج طالما أن هذه حياتنا وتأكدوا بعد السؤال التقليدى عن أخلاق كل أسرة، لكن العقبة الوحيدة التى كانت تهدد الزواج هو أفراد من أهل زوجى بحجة بُعد المسافة بيننا لأننى أعيش فى الإسكندرية بينما يعيش عمرو فى الأقصر.

وتستكمل حسناء حديثها عن تجربتها بعد فترة طويلة من المفاوضات والإصرار من جانب زوجى مع أهله تم الزواج بهدوء وسعادة، ونعيش حاليا فى الأقصر بجانب منزل أسرته التى يبعد عنها أمتار قليلة، وحياتنا الآن مستقرة ونتمنى من الله أن يرزقنا الذرية الصالحة.

وعن تقييمها لتجربة الزواج من على مواقع التواصل الاجتماعى، قالت حسناء: "تجربتى الحمد لله كانت ناجحة وأهمها إرادة زوجى وصموده تجاه المرض اللعين حتى شفاه الله، لكنها تنصح الفتيات بأخذ حذرهن حتى لا يقعوا فريسة لهواة اللعب بقلوب بنات الناس".

القصة الثامنة: حنان وممدوح.. من الحب للشك عبر الفيس بوك

قصة جديدة لكنها مفعمة بالأحداث المأساوية، حنان 22 عاما وممدوح 24 عاما، بدأ تعارفهما أيضا عبر أحد الجروبات الخاصة على فيس بوك، حاول ممدوح أن يرسل لها طلبا للصداقة ليصبح أقرب خصوصية فى التواصل من الجروب، لكنها كانت ترفض دائما بداعى أنها لا تقبل إضافة أى شاب، ظل ذلك لفترة طويلة لا يكل ولا يمل حتى رضخت لإصراره وقبلت الصداقة، وكان هو الشاب الوحيد الذى أضفته على حسابها.

تقول حنان، بعد فترة طويلة اقتربت من العام وتحديدا 11 شهرا كاملة، قبلت صداقته على الحساب الخاص بى على الفيس بوك، أصبحنا نتحدث فى أمور الحياة المختلفة، بعد مرور ما يقرب من أسبوعين بدأ يلمح بكلمات الحب والارتباط وكنت أعمل نفسى "من بنها" كما يقال، حتى أعجبنى كلامه المعسول والمزركش بالمشاعر والأحاسيس الناعمة.

وتضيف حنان، شهران كاملان يطرب أذنى فيهم بكلامه المعسول الذى تحب أن تسمعه الفتيات، طلب منى خلالها إرسال صورى ورقم تليفونى لكنى كنت أرفض تماما، ومع إلحاحه لطلب الصورة وإصرارى الرفض، فاجئنى بإعلانه عن حبه وهيامه الشديد بي، كان هذه اليوم هو أسعد أيام حياتى كادت أن تتوقف فيه دقات قلبى عن النبض من فرحتى الشديدة، لكننى لم أترك مشاعره تثير مشاعرى وأعلنت مقاطعته لفترة طويلة كان يراسلنى خلالها لكنى كنت أرفض الرد.

وتتابع حنان، مراسلات كثيرة منه كنت أرفضها حتى صارحنى مرة أخرى بحبه الذى لم يقدر على نسيانه والعيش بدونى، فوجئت به يطلبنى للزواج رسميا، كنت بداخلى مسرورة وسعيدة، وبعد فترة قصيرة من التلعثم والحيرة أعطيته رقم والدى الذى اتصل به على الفور وحددا موعدا للقاء وطلب يدى رسميا.

"أخيرا.. لقيت حب حياتى وهيجمعنا بيت واحد" كانت هذه الكلمات هى أول ما دارت فى فكر حنان، التى تستكمل حديثها، وافقت أسرتى على الزواج على الرغم من أننا من محافظتين مختلفتين فى دلتا مصر، إلا أننى فضلته وترك أهلى وصحباتى وكل حياتى من أجل بناء بيت سعيد وأسرة صالحة.

وتستكمل حنان تجربتها، مرت مراسم الزواج وانتقلنا لعش الزوجية فى إحدى القرى الريفية البسيطة وكنت سعيدة فى البداية بالجو الجديد الذى سأعيش فيه بعيدا عن صخب المدينة، لكن مع الأيام اشتقت لأهلى وصديقاتى بعد انشغاله فى العمل وغيابه لفترات طويلة عن المنزل، خصوصا أننا تأخرنا فى الإنجاب فبدأت أشعر بالوحدة والعزلة، حتى طلبت منه فى أحد الأيام أن يقدم لنا على هاتف والاشتراك فى شبكة الانترنت للتواصل مع أهلى من ناحية ومن ناحية أشغل وقت فراغى وغيابه عن المنزل، لكنه كان يماطل بحجج مختلفة، حتى حدثت مشاجرة كبيرة بيننا والتى أعلن فيها عن رأيه الذى صدمنى "ايه يضمنلى انك مش هتكلمى شباب وأنا بره البيت".

بنبرة حزينة تستكمل حنان قصتها، صعقت من كلامه الذى طعننى فى شرفى، فأنا من تركت أهلى وأصدقائى من أجله، لم أدر بنفسى عندما استفقت من حالة الإغماء التى أصابنى لأجد نفسى فى المستشفى وبعد خروجى كانت نقطة التحول فى حياتى الزوجية، حيث بدأ بعدها يضيق الخناق حولى ومنعنى من زيارة أهلى نهائيا، وعندما أطلب منه زيارتهم ينهال علىّ بالضرب باللكمات وأحيانا "الشومة" مرارا وتكرارا، حتى غافلته فى أحد الأيام وهربت لمنزل أسرتى الذين تصدوا له بالقوة حتى تم الطلاق لكنى لم أحصل على محتويات "القايمة" من عفش الزوجية حتى ملابسى لم أحصل عليها.

وعن تقييمها لتجربتها القاسية، أكدت حنان أنها أضاعت سنوات من عمرها بسبب شخص لم يقدرها جيدا وطعنها فى شرفها، ناصحة الفتيات عدم الإنجرار والإنصياع لمن يتصنعون الطيبة والحنية خلف جهاز الكمبيوتر.

القصة التاسعة: صفاء ومحمد.. 15 شهرا شات انتهت ببيت وأسرة

يبدو أن مفتاح التعارف للزواج على فيسبوك هو الجروبات الخاصة التى تضم أعضاءها فئات عمرية مختلفة واهتمامات مشتركة، فمثل التجربتين السابقتين بدأت قصة صفاء 27 عاما المقيمة بحلوان، ومحمد 28 عاما ويقيم فى ضواحى شبرا الخيمة، من خلال جروب "الخدماوية" المهتم بخريجى وطلبة الخدمة الاجتماعية على مستوى الجمهورية، كانت شرارة التعارف لعبة كرسى الاعتراف يلعبها الأعضاء اليكترونيا من خلال اختيار عضو من الأعضاء ثم يسأله الأعضاء الاخرون.

تقول صفاء، عندما حان دورى فى كرسى الاعتراف انهالت على الأسئلة من كل الأعضاء والتى كشفت عن الكثير من جوانب شخصيتي، لكن حينها لم يسألنى محمد أى سؤال ولكن بعد انتهاء اللعبة أرسل لى طلبا للصداقة عبر حسابى الشخصى لكن لم اقبله الا بعد حوالى يومين او ثلاثة من باب "اتقل شوية على الزبون" ولم اتردد فى قبوله لانى كنت أتابع منشوراته فى الجروب التى كانت معظمها منشورات دينية واجتماعية تدعو للتطوع وأعمال الخير.

وتضيف صفاء، ظللنا نتحدث بشكل متقطع حتى بدأت تزداد يوما بعض يوم لتصل إلى محادثة يوميا لمدة ساعتين أو ثلاثة حتى أصبحت هناك مودة بيينا.

وفى أحد الايام أعرب لى عن إعجابه بشخصيتى والتزامى الدينى مبديا رغبته فى مقابلة أسرتى للتقدم رسميا، وكنا وقتها لم نتقابل وجها لوجه، ولكن لم أخف مشاعرى نحوه كثيرا حتى قبلت طلبه بالموافقة على الزواج منه وبالفعل فاتحت أهلى بالموضوع واتفقنا أنا ومحمد أن نقول لأهالينا إننى قريبة أحد أصدقائه وهو قريب احد صديقاتى حتى لا ينفروا ويعرقلوا الزواج.

وتستكمل صفاء قصتها، تم التعارف على الفيس لمدة سنة و٣ أشهر حتى الارتباط الرسمى والخطوبة ثم 4 شهور اخرى للزواج حتى عقدنا القران وانجبت فى العام الاول من الزواج طفلة جميلة سميناها رودينة لديها عامين ونصف العام وحاليا حامل فى المولود الثانى وأدعو الله ان يستكمله على خير وننعم فى بيت هادئ ومستقر تسوده المودة والرحمة.

القصة العاشرة: ميىسون ومحمد.. قصة تنتهى بالطلاق

كعادة بنات سنها وخوفا من ان تصيبها العنوسة وافقت ميسون 29 عاما على الزواج من محمد 30 عاما، بعد 3 أسابيع فقط من معرفتهم ببعض وتم الزواج فى بداية الأسبوع الرابع، وللمصادفة كان يقيم فى جدة بالسعودية وكانت أسرتى هناك أيضا لكنى فى ذلك الوقت كنت فى الإسكندرية من اجل إنهاء إجراءات تجديد الاقامة.

تقول ميسون تعرفنا من خلال فيس بوك ولم يستغرق التعارف وقتا طويلا، وكانت المرة الأولى التى أراه فيها حينما تقدم لأسرتى لطلب الزواج، صارحنا أهلنا بوسيلة التعارف لكنهما لم يقفوا أمامها طويلا لوجود معارف مشتركة بين الأسرتين باركت الزواج.

وتضيف ميسون، اكتشفت قبل الزواج بوقت قصير جدا أنه كان متزوجا بأخرى وانفصلا بعد زواجهما بأسبوع واحد فقط بحجة أنه لم يجد الراحة معها، لم أقف طويلا أمام هذه العقبة خصوصا أنه أكد انها فترة غير محسوبه فى حياته.

وتابعت ميسون تم الزواج ومر أول شهرين بهدوء حتى بدأت الشركة التى يعمل بها موظف تسويق ومبيعات تصفية العمال والموظفين بداعى انها تواجه أزمة مالية وتم فصله مع عدد اخر من الموظفين، بعد فصله اقترح عليا بيع الشبكة التى أهداها لى قبل الزواج خاصة انه وعدنى بأخرى حينما يجد عمل وتستقر الأمور والوقوف بجانبه أيضا، وافقت من أجل أن نصرف على الأكل والشرب والسهر مع أصدقائه طويلا ومع الوقت بدأ نشاطه للبحث عن عمل يقل ويزداد كسلا، وعلم والده بظروفه المادية السيئة فعرض عليه العمل معه لكنه رفض بحجة عدم حبه لمجال عمل والده فقرر والده مساعدته فى المصاريف لتزداد درجات كسله فى البحث عن عمل اكثر من أى وقت مضى لمعرفته ان هناك من يصرف عليه.

وتستكمل ميسون، بدأت المشاكل تتسع بيننا عندما طلبت منه مصاريف السفر للقاهرة من أجل إجراءات الإقامة لكنه قال لى "سافرى وهبعتلك الفلوس" وظل هذا الوضع كثيرا حتى قام أهلى بدفع المصاريف كاملة وحينما أتحدث معه يرد بأنه ليس لديه أموال وانه يبحث عن عمل حتى فى يوم من الأيام تشاجرنا مشاجرة كبيرة اتصلت بوالدى للتدخل وعندما حضر لم يتكلم كثيرا وأخذنى معه لمنزله وهناك اصبت بكسر فى قدمى نتيجة سقوطى على الأراض وظللت شهرين كاملين لم يزرنى فيها اطلاقا وكان يحادثنى هاتفيا وكل مكالمة تنتهى بالعراك حتى سئمت الحياة معه لعدم تحمله مسئولية منزله وزوجته حتى طلبت الطلاق لاستحالة العيشة معه لكنه لم يعطنى حقوقى فى نفقة المتعة أوالمؤخر وتم الطلاق رسميا فى شهر رمضان الماضى.

ثم نأتي للقصة الأخيرة وهي الأبشع من نوعها وهي فتاة بعات عذريتها عبر الانترنت

وقعت طالبة فرنسية كانت قد باعت عذريتها عبر الإنترنت بحب رجل الأعمال الذي دفع المال لممارسة الجنس معها.

وكانت الشابة جاسمين، وعمرها 20 عاماً، قد باعت عذريتها عبر موقع Cinderella Escorts الشهير.

وقال متحدث باسم الشركة إن رجلاً مصرفياً "ذكياً" و"ناجحاً" في وول ستريت فاز بالمناقصة بعرض 1.2 مليون يورو، متفوّقاً على منسق موسيقي من لوس أنجلوس وعلى رجل مهم في مجال العقارات من ميونخ.

إشارة الى أن جاسمين قالت إنها نشأت في أسرة متدينة وكانت تنوي في البداية أن تحتفظ بعذريتها للزواج، لكنها قررت بيعها كوسيلة لجمع الأموال لبدء أعمالها الخاصة والسفر حول العالم.