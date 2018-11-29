كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 11:50 صباحاً - الاتحاد السكندري يتدرب على ركلات الجزاء استعدادا للزمالك

الاتحاد السكندري





خصص حلمى طولان المدير الفنى لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، فقرة تدريبية على ضربات الجزاء للاعبي فريقه قبل مواجهة الزمالك بالبطولة العربية للأندية. ويأتي تدريب الفريق السكندري على ضربات الجزاء تحسبا للجوء الفريقين لها، خاصة وأن الاتحاد السكندري يسعى لتعويض خسارة لقاء الذهاب بالإسكندرية. ويحل الاتحاد السكندرى ضيفا على نظيره الزمالك في لقاء العودة بدور الـ16 من البطولة العربية للأندية والمقرر إقامته بملعب استاد بتروسبورت غدا الجمعة.

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