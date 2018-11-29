كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 11:50 صباحاً - لتلبية إحتياجات السوق المصرى - سنسوداين و بارودونتكس يطرحان منتجات جديدة بالأسواق

أطلقت شركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م –قطاع الرعاية الصحية الاستهلاكيةــ منتجات جديدة هي معجون أسنان "سنسوداين ترميم و حماية" وفرش أسنان "سنسوداين" ومعجون أسنان "بارودونتكس انتعاش زائد"، وذلك تلبية لاحتياجات المستهلك المصري الذي يعاني من حساسية الأسنان ونزيف اللثة.

استضاف الحدث المرموق 100 خبير أسنان، وقام الأستاذ الدكتور محسن أبي الحسن - وكيل كلية طب الأسنان جامعة السادس من أكتوبر - بتقديم أحدث الأبحاث العلمية في مجال العناية بصحة الفم بالإضافة إلى النتائج الطبية والإكلينيكية الحديثة.

تهدف شركة جلاكسوسميثكلاين إلى توفير أحدث الحلول الطبية للحفاظ علي صحة الفم من أجل حياة أفضل. ومن هذا المنطلق، قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق معجون أسنان " بارودونتكس انتعاش زائد " للمساعدة على وقف نزيف اللثة من خلال ازالة سببه الرئيسي (بكتيريا البلاك) وبالتالي منع تطور المرض الذي قد يؤدي إلى فقدان الأسنان إذا تم تركه دون علاج.

كذلك، تم إطلاق معجون الأسنان المبتكر " سنسوداين ترميم و حماية " الذي يشكل طبقة واقية على الأسنان الحساسة لترميمها وحمايتها، إلى جانب مجموعة جديدة من فرش الأسنان المصممة خصيصا لمن يعانون من حساسية الأسنان ونزيف اللثة. بسبب شعيراتها الناعمة للغاية على اللثة وكذلك رأس الفرشاة المصمم خصيصًا للمساعدة في تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها، لذلك تعتبر هذه الفرش مناسبة تماماً لاحتياجات المستهلك.

سنسوداين هو معجون الأسنان رقم 1 الذي يوصي به أطباء الأسنان حول العالم، والمصمم خصيصاً لراحة من حساسية الأسنان و تحظى بثقة الملايين. وتعكس منتجات شركة جلاكسوسميثكلاين الجديدة اهتمام الشركة بتوسيع وتعزيز استثماراتها في مصر.