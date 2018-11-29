كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 11:50 صباحاً - تدريب خفيف للأساسيين في مران الأهلي

مران الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة المقاولون أمس الأول مرانا خفيفا صباح اليوم الخميس.

وأدى الأساسيون تدريبات خفيفة بالكرة أعقبها خضوعهم لبعض الوحدات البدنية قبل استكمال المران في «الجيم» وذلك في إطار البرنامج البدني الموضوع لهم عقب المباراة.

يذكر أن الأهلي يعسكر غدا الجمعة في السويس؛ استعدادا لمواجهة بتروجت بعد غد السبت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.