كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 11:50 صباحاً - الأرصاد : سقوط أمطار غزيرة غداً على شمال وجنوب مصر

توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين، اليوم الخميس، مع بقاء درجات الحرارة حول المعدل.

كما توقع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة هاتفية لـ"اكسترا نيوز"، استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والتى قد تصل لحد السيول يوم الجمعة، على الوجه البحرى والسواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.

وقال "عبد العال"، إن أغلب أنحاء الجمهورية ستشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وشوائب عالقة تقلل الرؤيا.