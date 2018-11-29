كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 11:50 صباحاً - طائرة ترامب الرئاسية تتعرض لحادث يكسر جناحها

ذكرت وكالة "الأسوشيتد برس"، أن طائرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخاصة تعرضت لحادث مساء الأربعاء.

وبحسب الوكالة، فأن الطائرة التى استخدمها ترامب خلال حملته الانتخابية من طراز بوينج 757 كانت متوقفة فى مطار لاجوارديا فى نيويورك عندما اصطدمت بها طائرة أخرى من طراز Bombardier Global Express أثناء دورانها على ممر المطار بعدما كانت أنهت رحلة من لونج أيلاند.

وتسبب الحادث فى تحطم جناح طائرة ترامب، وأكدت شركة ترامب وقوع الحادث وقالت إن طائرة الرئيس الأمريكى لم يكن بها أحد، فى حين قالت الوكالة إن الطائرة التى تسببت فى الحادث كان بها 3 أشخاص من طاقم الطائرة لم يتعرضوا لأى إصابات.

والمعروف عن طائرة ترامب أنه كان اشتراها من بول ألين الشريك المؤسس لمايكروسوفت فى 2011 بمبلغ 100 مليون دولار، وكانت قبلها تستخدم كطائرة ركاب فى المكسيك لرحلات منخفضة الثمن.

وكان ترامب يتفاخر بالطائرة كثيرا وقت حملته الانتخابية باعتبارها علامة على ثرائه وأنه لا يحتاج لتبرعات مثل باقى خصومه السياسيين كون الطائرة نفسها بها دهانات من الذهب عيار 24 ومقاعد جلدية فاخرة وكان يسميها Trump Force One.