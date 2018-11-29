بالصور| بعد إصابتها بالصرع الموسيقي.. أمريكية تغني أثناء عملية جراحية دقيقة

استغلت شابة أمريكية تدعى كيرا لاكونيتي، صاحبة الـ19عامًا، موهبتها على الغناء والعزف، لتخطي رهبة إجرائها عملية جراحية بالدماغ، بعدما فقدت القدرة على الأداء الموسيقي والغناء، حيث أظهر التشخيص الطبي إصابتها بورم نادر يُصيب 1 من 10 ملايين شخص حول العالم، ويسمى"الصرع الموسيقي"، بحسب ماذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبدأت الفتاة الشابة في التلعثم بعد دقيقتين من بدء العملية، ثم استمرت بالغناء بصعوبة حتى انتهاء العملية الجراحية.

وتعاون الجراحين مع "لاكونيتي" لحماية موهبتها، من خلال تركها يقظة أثناء قيامهم بإجراء العملية، لإزالة ورم حميد في الجانب الأيمن من دماغها، وتجنبوا المناطق المسؤولة عن الوظائف المعرفية التي تستخدمها للغناء.

واستطاعت "لاكونيتي"، بعد 48 ساعةً فقط من إجراء الجراحة العودة لممارسة الغناء والعزف على الجيتار بكل سهولة ويسر من جديد.

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