- 1/3
- 2/3
- 3/3
استغلت شابة أمريكية تدعى كيرا لاكونيتي، صاحبة الـ19عامًا، موهبتها على الغناء والعزف، لتخطي رهبة إجرائها عملية جراحية بالدماغ، بعدما فقدت القدرة على الأداء الموسيقي والغناء، حيث أظهر التشخيص الطبي إصابتها بورم نادر يُصيب 1 من 10 ملايين شخص حول العالم، ويسمى"الصرع الموسيقي"، بحسب ماذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وبدأت الفتاة الشابة في التلعثم بعد دقيقتين من بدء العملية، ثم استمرت بالغناء بصعوبة حتى انتهاء العملية الجراحية.
وتعاون الجراحين مع "لاكونيتي" لحماية موهبتها، من خلال تركها يقظة أثناء قيامهم بإجراء العملية، لإزالة ورم حميد في الجانب الأيمن من دماغها، وتجنبوا المناطق المسؤولة عن الوظائف المعرفية التي تستخدمها للغناء.
واستطاعت "لاكونيتي"، بعد 48 ساعةً فقط من إجراء الجراحة العودة لممارسة الغناء والعزف على الجيتار بكل سهولة ويسر من جديد.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور| بعد إصابتها بالصرع الموسيقي.. أمريكية تغني أثناء عملية جراحية دقيقة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .