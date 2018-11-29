المهرة البحرينية تقدم هدية لموظفتها التي اعتنقت الإسلام.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المهرة البحرينية، الأربعاء، عن اعتناق إحدى موظفاتها الإسلام، في مقطع فيديو ومجموعة صور نشرتها عبر حسابها على "تويتر".

وغردت المهرة تعليقًا على اعتناق الموظفة لديها الإسلام قائلة: "بفضل الله موظفتي وأختي الكبيرة اعتنقت الإسلام، هديتي لها سجادة وقرآن".

ونشرت الفنانة البحرينية مقطع فيديو للموظفة وهي تنطق الشهادة لتشهر إسلامها.

يذكر أن المهرة واجهت انتقادات لاذعة بعد حديث مثير للجدل اعتبره البعض مهينًا لعاملات المنازل، إذ وصفتهن بأنهن غير ذكيات.

وقالت في الفيديو التي بثته عبر "سناب شات": "لو كانت الشغالة ذكية، أو تفكر شوية كان اشتغلت مهندسة أو اشتغلت أي شيء ثانٍ، من تشتغل خادمة يلزم معها إعطاء الأوامر".