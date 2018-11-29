4 قواعد لحيوية الفرنسيات في سن الخمسين.. اعتمديها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت المدونة والكاتبة الفرنسية، ميلين ديسكلاكس، كتاباً جديداً بعنوان Les Jeunes Femmes de Cinquante Ans أو "لما تشعر الفرنسيات بالحيوية في سن الـ 50؟" وكشفت من خلاله عن مجموعة أسرار يمكن لأي امرأة تعلّمها والاستفادة منها.

وبدلاً من محاولة ايقاف عقارب الساعة، كانت النصيحة المرحة وخفيفة الظل التي حرصت ميلين على إخبار قُرائها بها، هي استكشاف العالم بكل ثقة، موضحةً أن هناك بعض الحيل البسيطة التي يمكن لأي امراة أن تستيعن بها كي تضفي على نفسها روح الحيوية والشباب، حتى مع التقدم في السن والوصول أيضاً لسن الخمسين أو أكثر من ذلك.

وجاءت نصائح ميلين التي وردت في الكتاب وفقاً لما يلي:

عدم الكشف عن سنك الحقيقية، وذلك من منطلق أن لا شيء يمكن أن يصيب المرأة بالشيخوخة أكثر من كشفها عن سنها الحقيقية، حيث يكون لذلك أثره على بشرتك ووجهك.

مُكافحة شيب الشعر نظراً لما قد ينطوي عليه ذلك من آثار تبين بالفعل تقدمك في السن.

الاهتمام بمراقبة وزنك بغية الحفاظ على رشاقتك وعدم اكتساب أي أوزان إضافية.

عدم ارتداء نظارات القراءة.