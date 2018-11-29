إلهام شاهين عن خلافها مع يسرا: من استنتج ذلك "حمار"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدت الفنانة المصرية إلهام شاهين استغرابها من الأخبار والصورة التي تم نشرها لها مع مواطنتها الفنانة يسرا خلال تحدثهما مع بعضهما بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وتبدو على وجهيهما الجدية، ما اعتبره البعض دليلاً على وجود خلافات بينهما.

وقالت شاهين في مقابلة تلفزيونية إن من استنتج أن هناك خلافا بينها وبين يسرى "حمار"، مشددة على أن يسرا حبيبة قلبها.

وأكدت إلهام أنها لم تتشاجر أبدًا مع يسرا، ولن يحدث ذلك أبدًا، موضحة أنها في الصورة التي تم التقاطها كانت تخبرها أنها لن تكون موجودة في مصر في وقت عيد ميلادها؛ ما أزعجها وطالبتها بالتواجد بطريقة جيدة دون أي مشادات.

وأشارت الممثلة الشهيرة إلى أن مهرجان القاهرة يشهد هذا العام تنظيما رائعا ومختلفا، لافتة إلى أن وجود شاب مثل المنتج محمد حفظي على رأس المهرجان جعل فيه الروح الجديدة والأجواء المختلفة.

وأعلنت إلهام شاهين عودتها للسينما بفيلم "الفارس" مع الفنان كريم عبدالعزيز، مبينة أن أجواء العمل أسطورية، ولا تنتمي للعصر الحالي.