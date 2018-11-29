روزانا اليامي تُثير الجدل برسائلها الرومانسية.. والجُمهور يُشبهها بمايا دياب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّهت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، رسائل رومانسية مُثيرة للجدل، ولمّحت بها إلى شخص مجهول لم تذكر اسمه، وعبّرت فيها عن حبّها له وتعلّقها به.

ونشرت اليامي عبر حسابها في إنستغرام رسالتين منفصلتين، قالت في إحداهما: "ابتسامتي أمامك مختلفة جدًا.. بها الكثير من التفاصيل التي كنت دوما أرفضها.. ولكنني معك ولأجلك أصبحت أحبها جدًا".

وكتبت الإعلامية السعودية في الرسالة الثانية: "أنت الفرح الذي انتظرته طويلاً.. ودعيت الله لأجله".

وصاحبت اليامي الرسالتين بصورتين متشابهتين، استندت فيهما على جدار "بمبي اللون"، ومسكت بإحدى يديها مجموعة من البالونات المتعددة الألوان، ولامست باليد الأخرى خصلات شعرها.

وتفاعل متابعو الإعلامية السعودية مع منشورها، فقالت إحداهن: "أيوة كدا يا روزانا.. أخيرًا بوست فرايحي أحسن من التهديدات والمذابح والسيوف والعصبية والشد والجر"، و"حبيبتي الله يسعدك يا جميلة.. أتمنى لك حياة حلوة"، وشبّهتها أخرى بالفنانة مايا دياب.

وكانت روزانا اليامي، صرّحت في وقت سابق، بأن هناك مشروع ارتباط بينها وبين أمير سعودي، لم تُبن شخصيته، كما كشفت عن انفصالها عن خطيبها السابق بسبب اختلاف الفكر بينهما، مؤكدة أن الارتباط عادة لا يجمع كل الأشخاص المتشابهين.

وأثارت الإعلامية السعودية روزانا اليامي منذ وقت قريب الجدل بتناولها "الشيشة"، وقالت إنها حرية شخصية وليس لها علاقة بالعادات أو التقاليد والأعراف كونها فتاة سعودية، الأمر الذي رفضه العديد من جمهورها السعوديين.