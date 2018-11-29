هشام سليم: علاقتي ببناتي "مش لطيفة".. وهذا ما أكرهه في المرأة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري هشام سليم، إنه يشعر في بعض الأحيان بالملل من التمثيل، موضحًا أنه بالرغم من ذلك يفتخر بكل أدواره التي قدمها في مشواره الفني.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن علاقته ببناته في الوقت الحالي "مش لطيفة"، مشيرًا إلى أن أكثر صفة قد يكرهها في المرأة هي عنادها وتشبثها برأيها.
وتحدث عن سبب ابتعاده عن السينما، قائلاً: "السينما هي الي بتتجاهلني أوي.. وأنا كمان مش بعبرها"، موضحًا أن أكثر شيء لا يحبه في الوسط الفني هو عدم احترام معظم الفنانين لمواعيدهم.
أما عن أسباب فشل الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية"، فقال إن السبب الحقيقي هو عرض المسلسل لحقيقية الوضع الذي نعيش فيه حالًيا.
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